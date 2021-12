Wie ein Stern am Himmel

Spielfilm Deutschland 2010



Da sie keine eigenen Kinder haben können, bemühen sich die beruflich erfolgreiche Marlen Born und ihr Mann Henning seit geraumer Zeit um eine Adoption. Nun lässt die Zusage der Adoptionsstelle das Herz der beiden höherschlagen. Sofort macht sich das Ehepaar auf nach Puerto Montt in Chile. Bis zur Adoption der siebenjährigen Araceli ist es aber noch ein weiter Weg. Der zuständige Richter will erst in einigen Wochen über den Antrag der Borns entscheiden. Die kleine Araceli ist Marlen längst ans Herz gewachsen, als das Kind plötzlich schwer erkrankt und auf die verabreichten Medikamente nicht anspricht. Bei dem verzweifelten Versuch, ein Gegenmittel zu finden, kommt Marlen den Machenschaften eines skrupellosen Lachszüchters auf die Schliche.

Christine Neubauer spielt die Hauptrolle in diesem hoch emotionalen Adoptionsdrama vor traumhafter patagonischer Landschaft. In den weiteren Rollen spielen David C. Bunners, Franziska Walser, Luca Zamperoni, César Caillet und Lilli Geber.

Die medizinisch-technische Assistentin Marlen (Christine Neubauer) und ihr Mann Henning (David C. Bunners) sind glücklich verheiratet, können aber keine eigenen Kinder haben. Das Paar entschließt sich zur Adoption eines chilenischen Mädchens und bricht voller Hoffnungen nach Puerto Montt auf, wo das Kind in einem Waisenhaus lebt. Die Kontaktaufnahme mit dem verschlossenen Mädchen erweist sich als schwieriger als gedacht. Als das Eis endlich bricht, schockt ein dramatischer Zwischenfall die glücklichen Adoptiveltern: Araceli (Lilli Geber) und die übrigen Kinder des Waisenhauses werden mit Blaulicht ins Krankenhaus eingeliefert. Was die Heimleiterin (Franziska Walser) für eine Erkältung hielt, erweist sich als Hirnhautentzündung. Da die verabreichten Antibiotika aus unerfindlichen Gründen nicht wirken, schweben die Kinder in Lebensgefahr. Als erfahrene Labortechnikerin findet Marlen schließlich den Grund für die Resistenz des Erregers heraus: Im Heim stand regelmäßig Lachs auf der Speisekarte, der mit hohen Dosen Antibiotika belastet ist. Für ein wirksames Gegenmittel braucht Marlen einen dieser Fische von der Lachsfarm des reichen Ignatio Orotava Fuertu (César Caillet). Doch der einflussreiche Züchter verweigert sich und setzt alles daran, diesen Skandal um seinen Gammelfisch zu vertuschen; stattdessen bietet er Marlen an, ihr bei der Adoption eines anderen Kindes behilflich zu sein, falls sie die Angelegenheit auf sich beruhen lässt.

Powerfrau Christine Neubauer ist erneut in einer Paraderolle zu sehen: Als sensible Adoptivmutter gewinnt sie das Herz eines scheuen Waisenkindes und legt einem skrupellosen Fischzüchter das Handwerk. An ihrer Seite spielen David C. Bunners, Franziska Walser, Luca Zamperoni, César Caillet und die Nachwuchsdarstellerin Lilli Geber in der Rolle der kleinen Araceli. Hartmut Griesmayr ("Haltet die Welt an") inszenierte diese packende Mischung aus Familiendrama und Krimi nach einem Stoff von Natja Brunckhorst, die nach ihrem Erfolg als "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" auch als Drehbuchautorin ("Wie Feuer und Flamme") erfolgreich ist. Das bildgewaltige Melodram entstand in der chilenischen Hafenstadt Puerto Montt, deren Panorama dem Film eine ganz spezielle Atmosphäre gibt. Rollen und Darsteller: Marlen Born Christine Neubauer Henning Born David C. Bunners Dr. Juan Alcantara Feren Luca Zamperoni Señora Sophia Franziska Walser Señora Picotta Sabine Vitua Araceli Lilli Geber Ignatio Orotava Fuertu César Caillet Richter Juez Patricio Andrade Wirt Sergio Shmied Fischer Hector Aguilar Joaquin Nicolas Jara Neffe Sebastian Rademacher Nichte Fernanda Olivares Björn Jaime Mac Manus und andere Kamera: Rolf Greim Musik: Joe Mubare Regie: Hartmut Griesmayr

Sendung am So. , 9.1.2022 15:45 Uhr, Film, SWR Fernsehen