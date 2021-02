Spielfilm Deutschland 2010



Die junge Louisa bereitet sich darauf vor, als Novizin in ein Kloster einzutreten. Kurz bevor die endgültige Entscheidung über ihre Aufnahme fällt, erfährt sie, dass ihr Onkel Theodor verstorben ist und ihr die Hälfte des Erbes zusteht - ein Geldsegen, den die junge Frau gut gebrauchen könnte, um das klösterliche Kinderheim zu retten, wo sie aufgewachsen ist. Von der mütterlichen Nonne Barbara ermutigt, besucht Louisa das Landgut ihres Onkels und ihren Bruder Danio, der von dem erfolgreichen Parfümeur Theodor zu seinem Nachfolger herangezogen wurde. 20 Jahre lang haben die Geschwister sich nicht gesehen und der introvertierte Danio ist von der Erbschafts-Forderung seiner jüngeren Schwester wenig begeistert. Ganz anders sein Freund und Geschäftspartner Fabian. Er findet auf Anhieb Gefallen an der eigenwilligen Louisa, nicht ahnend, dass er eine angehende Nonne vor sich hat. Auch Louisa fühlt sich immer stärker zu Fabian hingezogen - und gerät dadurch in einen schweren Gewissenskonflikt.

Die Hauptrollen in der Liebes- und Familiengeschichte "Eine Nonne zum Verlieben", einem Film der beliebten Utta-Danella-Reihe, spielen Anna Brüggemann, Michaela May, Max von Pufendorf und Michael Mendl.

Louisa (Anna Brüggemann) steht kurz davor, die wichtigste Entscheidung ihres Lebens zu treffen: Sie möchte als Novizin in ein Kloster gehen. Nach dem Tod ihrer Eltern war sie mit fünf Jahren in ein klösterliches Kinderheim gekommen, wo sie unter der Obhut der Nonne Barbara (Michaela May) liebevoll aufgezogen wurde. Nun möchte Louisa ihre Dankbarkeit zeigen, indem sie sich dem Konvent anschließt. Schon bald soll die Entscheidung darüber fallen, ob man sie aufnehmen wird - denn sowohl Schwester Barbara als auch die Priorin Dorothea (Eleonore Weisgerber) sind nicht sicher, ob die eigenwillige, freigeistige Louisa wirklich für das Klosterleben geschaffen ist. In dieser schwierigen Situation erhält Louisa die Nachricht, dass ihr Onkel Theodor verstorben ist und ihr die Hälfte des Erbes zusteht. Zunächst möchte Louisa mit dem Nachlass des ungeliebten Onkels, der sie damals in das Heim abschob, nichts zu tun haben. Andererseits kommt die Aussicht auf einen Geldsegen wie ein Geschenk des Himmels: Mit der Erbschaft könnte Louisa das baufällige Kinderheim des Klosters retten, dem ansonsten die endgültige Schließung droht. Mit Barbaras Unterstützung und der Fürsprache der Priorin reist sie auf das Landgut ihres Onkels. Hier trifft sie ihren Bruder Danio (Johannes Zirner) wieder, der bei Onkel Theodor aufwuchs und von dem genialischen Parfümeur zu seinem Nachfolger ausgebildet wurde. 20 Jahre lang haben die beiden sich nicht gesehen, und Danio zeigt sich vom plötzlichen Auftauchen seiner Schwester und ihren Erbschafts-Ansprüchen wenig begeistert - zumal Theodor außer dem Landgut, nunmehr Danios Zuhause, über keinerlei geldwerten Besitz verfügte. Da Louisa ihrem Bruder ihre Beweggründe ebenso verschweigt wie ihr Vorhaben, Nonne zu werden, hält er sie für eine skrupellose Erbschleicherin. Danios bester Freund und Geschäftspartner Fabian (Max von Pufendorf) ahnt ebenfalls nichts von Louisas Zukunftsplänen - und beginnt ohne Umschweife mit der hübschen Besucherin zu flirten. Während Schwester Barbara im Kloster die Sanierung des Kinderheims plant, lässt Louisa sich auf dem malerischen Landgut verzaubern, von der Welt der Parfümherstellung, von der Magie der Düfte - und von Fabian. So kommt es, wie es kommen muss: Der weitgereiste Parfüm-Hersteller und die schöngeistige Noviziat-Anwärterin verlieben sich ineinander. Doch dies will Louisa sich nicht eingestehen. Zu sehr fühlt sie sich ihrem Versprechen dem Konvent gegenüber verpflichtet. Schwester Barbara kennt diesen Gewissenskonflikt nur zu gut: Vor vielen Jahren trennte sie sich von ihrem Freund Alfons (Michael Mendl), um sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Sie weiß aber auch, dass sie ihrem Schützling zwar mit Rat und Hilfe zur Seite stehen kann - dass letztlich jedoch Louisa selbst entscheiden muss, auf welchem Weg sie ihr persönliches Glück finden möchte.

Basierend auf Motiven eines Romans der Bestsellerautorin, erzählt "Utta Danella - Eine Nonne zum Verlieben" die Geschichte einer jungen Frau, die überraschend vor eine schwerwiegende Herzensentscheidung gestellt wird. Auch von Spiritualität und Sinnlichkeit handelt der auf einem märchenhaften Landgut spielende Film - und natürlich von der großen Liebe. Die Hauptrollen spielen Anna Brüggemann und Max von Pufendorf als frischverliebtes Traumpaar sowie Michaela May und Michael Mendl als einstiges Pärchen. In weiteren Rollen sind Johannes Zirner und Eleonore Weisgerber zu sehen. Rollen und Darsteller: Schwester Barbara Michaela May Alfons Michael Mendl Louisa Anna Brüggemann Fabian Max von Pufendorf Schwester Priorin Eleonore Weisgerber Danio Johannes Zirner Priester Wilfried Klaus Sophie Jenna Kleber Postbotin Gloria Nefzger Wirt Heinrich Stadler und andere Kamera: Hartmut E. Lange Musik: Robert Schulte Hemming und Jens Langbein Regie: Peter Weissflog

