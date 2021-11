Um Himmels Willen - Weihnachten unter Palmen

Spielfilm Deutschland 2010



Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) hat genug: Im vorweihnachtlichen Trubel läuft er ständig den Nonnen vom Kloster Kaltenthal über den Weg, die ihn dreist mit ihren Spendenbüchsen belagern. Um endlich seine Ruhe zu haben, bucht der Weihnachtsmuffel kurz entschlossen eine Luxusreise auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber wie heißt es so schön: Gottes Wege sind unergründlich - und die führen in diesem Fall dank eines Geschenks auch Schwester Hanna (Janina Hartwig), Schwester Felicitas (Karin Gregorek) und Schwester Agnes (Emanuela von Frankenberg) an Bord des Luxusliners. Zwar haben die Gottesdienerinnen den Segen von Bischof Rossbauer (Horst Sachtleben), aber die strenge Oberin Elisabeth (Rosel Zech) darf keinesfalls erfahren, dass sie Heiligabend unter Palmen verbringen werden.

Zunächst traut Wöller seinen Augen kaum, als er das Trio an Bord erblickt. Man beschließt stillschweigend, sich tunlichst aus dem Weg zu gehen. Während die Schwestern im bordeigenen Spielcasino die Spendenkasse aufbessern, findet der geplagte Bürgermeister an der Seite einer Mitreisenden namens Isabella (Anna Galiena) die nötige Ablenkung. Verliebt wie ein Schuljunge, schwebt er im siebten Himmel und würde die geheimnisvolle Schöne am liebsten sofort heiraten. Allein Hanna und ihre Kolleginnen scheinen zu spüren, dass die elegante Herzdame nicht mit offenen Karten spielt. Es gibt noch ein anderes Sorgenkind: Der kleine Felix (Filippo Kreindl), Sohn des verwitweten Schiffseigners Max Brockmann (Heio von Stetten), fühlt sich von seinem vielbeschäftigten Vater vernachlässigt. Immer wieder sucht der Junge die Nähe der Kellnerin Ursula (Mira Bartuschek), die sich rührend um ihn kümmert, bis Brockmanns strenger Butler Roland (Ralph Misske) die junge Frau wegen ihrer vermeintlichen Einmischung feuert. Das können Hanna, Felicitas und Agnes natürlich nicht so einfach durchgehen lassen. Damit nicht genug, erfahren die drei, dass Oberin Elisabeth ein Fernsehteam eingeladen hat, die Weihnachtsfeier im Kloster zu filmen. Für die Ordensschwestern heißt das: schleunigst nach Kaltenthal zurückkehren, bevor ihr kleiner Ausflug auffliegt.

Rollen und Darsteller: Hanna Jakobi Janina Hartwig Wolfgang Wöller Fritz Wepper Oberin Elisabeth Reuter Rosel Zech Max Brockmann Heio von Stetten Ursula Henning Mira Bartuschek Isabella Kagel Anna Galiena Agnes Schwandt Emanuela von Frankenberg Felicitas Meier Karin Gregorek Schwester Hildegard Andrea Sihler Bischof Rossbauer Horst Sachtleben Schwester Lela Denise M'Baye Maria Gasser Julia Heinze Butler Roland Ralph Misske Felix Brockmann Filippo Kreindl Marianne Laban Andrea Wildner Polizist Anton Meier Lars Weström und andere Kamera: Ludwig Franz Musik: Arnold Fritzsch Regie: Ulrich König

Sendung am Sa. , 18.12.2021 12:30 Uhr, Film, SWR Fernsehen