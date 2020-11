Spielfilm Deutschland 2009



Die junge Musikerin Katharina hält sich nach dem Abbruch ihres Studiums mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Dann aber erleidet ihr griesgrämiger Vater Hubert einen Herzanfall und plötzlich muss Katharina sich im Alleingang um dessen Catering-Firma kümmern. Als sie erfährt, dass das Unternehmen kurz vor der Pleite steht, versucht sie mit Witz und kreativen Ideen, die Firma wieder auf Kurs zu bringen. Trotzdem stellt die Gläubiger-Bank ihr den Berater Ben Hallbauer zur Seite. Zunächst ist Katharina über diesen "Wachhund" alles andere als erfreut. Schon bald aber entwickelt sich zwischen der quirligen Jungunternehmerin und dem korrekten Juristen eine zarte Liebe. Doch Katharina ahnt nicht, dass Ben ein Geheimnis vor ihr verbirgt.

"Nichts als Ärger mit den Männern" ist eine charmante Liebeskomödie. In den Hauptrollen sind Jule Ronstedt und Stephan Luca zu sehen.

Das Leben der quirligen Münchner Musikerin Katharina Schneider (Jule Ronstedt) läuft nicht gerade rund: Nach dem Abbruch ihres Musikstudiums hält sie sich als Chorleiterin in einem Seniorenstift und als Pianistin einer Band mehr schlecht als recht über Wasser. Ihr strenger Vater Hubert (Rüdiger Vogler) ist mit der unsteten Lebensführung seiner Tochter alles andere als glücklich - was er Katharina bei jeder Gelegenheit spüren lässt. Die ständigen Streitereien mit ihrem Vater und die wenig aussichtsreichen Perspektiven ihres Berufslebens haben das Selbstvertrauen der jungen Frau ziemlich angekratzt. Zu allem Überfluss erleidet Hubert ein Herzanfall und plötzlich wird Katharina vor eine große Herausforderung gestellt: Sie muss die Leitung des väterlichen Catering-Unternehmens übernehmen. Was ihr Vater ihr jedoch verschwiegen hatte: Die Firma ist hoch verschuldet. Katharina hat genau drei Wochen Zeit, um die finanzielle Situation des maroden Unternehmens zu verbessern, ansonsten droht unweigerlich ein Insolvenzverfahren. Als wäre das nicht genug Ärger, stellt die Gläubiger-Bank ihr auch noch den korrekten Juristen Ben Hallbauer (Stephan Luca) als Berater zur Seite. Er soll ihr helfen, die Firma zu retten - oder aber im Fall des Falles die Notbremse ziehen und den Traditionsbetrieb dichtmachen. Damit ist Katharinas Ehrgeiz geweckt. Mit Improvisationstalent, viel Charme und der tatkräftigen Unterstützung ihres schwulen Mitbewohners Jochen (Anian Zollner), dessen Freundes Bruno (Götz Otto) sowie der pfiffigen Sekretärin Christa (Billie Zöckler) und der charmanten Frau Wegener (Heidelinde Weis) aus dem Seniorenstift gelingt es Katharina, die ersten kleinen Aufträge an Land zu ziehen. Sogar der kühl kalkulierende Ben zeigt sich von ihrer Tatkraft beeindruckt und ganz allmählich entwickelt sich zwischen der gewitzten Jungunternehmerin und dem zurückhaltenden Juristen eine zarte Liebe. Allerdings hat Ben ein Geheimnis: Er ist mit der Anwaltstochter Betty (Cecilia Kunz) liiert, deren Vater ausgerechnet die Interessen der Catering-Königin Sophie Linzer (Katharina Müller-Elmau) vertritt - einer arroganten Schickeria-Diva, der fast jedes Mittel recht ist, um ihre unliebsame Konkurrentin Katharina zu ruinieren.

Mit "Nichts als Ärger mit den Männern" hat Matthias Steurer ("Der kleine Mann") eine pfiffige Romantikkomödie inszeniert. Originelle Charaktere und gewitzte Dialoge machen die Geschichte einer jungen Frau, die lernen muss, ihr Leben endlich in den Griff zu bekommen, zu einem ebenso unterhaltsamen wie geistreichen Vergnügen. In den Hauptrollen sind Jule Ronstedt ("Hilfe, meine Schwester kommt!") und Stephan Luca ("Hochzeitswalzer") als Traumpaar zu sehen. In weiteren Rollen spielen Götz Otto, Billie Zöckler, Rüdiger Vogler und Heidelinde Weis.