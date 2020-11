Spielfilm Deutschland 2009



Die aktionsreiche Abenteuerromanze "Alle Sehnsucht dieser Erde" präsentiert Christine Neubauer und Erol Sander in den Hauptrollen. Außerdem mit dabei: Michael Mendl, Nirut Sirichanya und Sherry Phungprasert.

Die attraktive Singlefrau Pat Wilson (Christine Neubauer) arbeitet seit vielen Jahren sehr erfolgreich als Versicherungsdetektivin, die bislang jeden Fall hat lösen können. Nun setzt Dr. Giesel (Michael Mendl), Vorstandsvorsitzender eines internationalen Versicherungskonzerns, sie auf einen gewissen Jan Hansen an. Der ehemalige Finanzberater hat den Konzern um einen zweistelligen Millionenbetrag erleichtert und ist seither wie vom Erdboden verschluckt. Pat vermutet, dass er mit neuer Identität in Thailand lebt. Die Spur führt zu dem renommierten Schönheitschirurgen Prof. Narong (Chayanunt Budsarakamwong). Hier lernt Pat den charmanten Mr. Miller (Erol Sander) kennen, der sich als idealistischer Sponsor vorstellt. Er unterstützt Narongs Klinik für plastische Chirurgie, in der vorwiegend missgebildete Kinder behandelt werden. Pat spürt, dass dieser mysteriöse Miller sie auf Hansens Spur führen könnte, und verabredet sich mit ihm zu einem Candle-Light-Dinner. Beide sind sich auf Anhieb sympathisch und verbringen eine romantische Nacht miteinander. Umso größer ist Pats Entsetzen, als Miller tags darauf vor ihren Augen erschossen wird. Ihre Trauer währt jedoch nicht lange, denn kurze Zeit später trifft sie Miller wieder unter den Lebenden an. Er gibt sich nun als Jan Hansen zu erkennen und klärt Pat über die Hintergründe der Ereignisse auf: Giesel sollte seine Ermordung inszenieren. Die Akte Hansen wäre damit abgeschlossen und der vermeintlich Tote könnte inkognito ein neues Leben beginnen. Für den Fall, dass Giesel tatsächlich auf ihn schießen lassen würde, hatte Hansen vorsorglich eine kugelsichere Weste angelegt. Doch Giesel findet schnell heraus, dass er getäuscht wurde, und setzt die skrupellose Lin Hong (Sherry Phungprasert) auf das Paar an. Eine mörderische Hatz beginnt.

Wolf Gremm schrieb das Buch und inszenierte die spannende und aktionsreiche Agentengeschichte mit Christine Neubauer und Erol Sander vor der exotischen Kulisse Thailands. Charakterkopf Michael Mendl verleiht dem zwielichtigen Versicherungsboss Dr. Giesel Format. In den weiteren Rollen sind die thailändischen Darsteller Nirut Sirichanya, Chayanunt Budsarakamwong und Sherry Phungprasert zu sehen. Rollen und Darsteller: Pat Wilson Christine Neubauer Mr. Miller / Jan Hansen Erol Sander Dr. Giesel Michael Mendl Wanchai Nirut Sirichanya Lin Hong Sherry Phungprasert Gloria Sirinda Jensen Prof. Narong Chayanunt Budsarakamwong Assistenzarzt Sakchai Phaha Mr. Hua Natthanong Kampheangkeo und andere Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Tamas Kahane Regie: Wolf Gremm

