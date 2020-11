Spielfilm Deutschland 2008



Pfarrer Braun wird ins beschauliche Städtchen Ribbeck im Havelland versetzt. In dieser protestantischen Hochburg ist echte Missionsarbeit gefragt. Doch dazu kommt es nicht: Kaum betritt der Hobbyermittler die evangelische Kirche, da bricht der protestantische Pastor Lehmkuhl während der Predigt tot zusammen. Braun hat sofort den Verdacht, dass sein Kollege vergiftet wurde - und nimmt erst einmal eine ordentliche Prise Schnupftabak ...

"Pfarrer Braun: Heiliger Birnbaum" ist eine weitere vergnügliche Folge der Krimireihe mit Ottfried Fischer als kriminalisierendem Priester. Neben seinen bewährten Mitstreiterinnen und Mitstreitern Hansi Jochmann, Antonio Wannek, Peter Heinrich Brix, Hans-Michael Rehberg und Gilbert von Sohlern stehen Martin Feifel, Michael Brandner und Anna Böttcher vor der Kamera.

Bischof Hemmelrath (Hans-Michael Rehberg) ist in heiliger Aufregung: Seine ersehnte Ernennung zum Kardinal steht kurz bevor. Damit keine Klagen entstehen, versetzt Monsignore Mühlich (Gilbert von Sohlern) den kriminalisierenden Pfarrer Braun (Ottfried Fischer) nach Ribbeck ins Havelland. Seit 100 Jahren gab es hier kein Verbrechen mehr. Außerdem ist in der protestantischen Hochburg echte Missionsarbeit gefragt. Es gibt hier keine Katholiken, keine katholische Kirche und folglich auch kein Pfarrhaus. Braun und seine Haushälterin Margot Roßhauptner (Hansi Jochmann) beziehen ihr Quartier im "Gasthof zum Birnbaum" bei der schwangeren Wirtin Eva Lehmkuhl (Anna Böttcher). Evas Mann Malte (Martin Feifel), der Bruder des Gemeindepfarrers, veranstaltet historische Kutschfahrten für Theodor-Fontane-Liebhaber. Lokale Attraktion ist die evangelische Kirche mit einer ausgesprochen weltlichen "Reliquie": Überreste jenes Birnbaums, der durch Fontanes Gedicht "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" berühmt wurde, locken Touristen aus aller Welt an. Als Braun auf der Flucht vor einem Unwetter die Kirche betritt, bricht vor seinen Augen der protestantische Pastor Lehmkuhl (Michael Brandner) während der Predigt tot zusammen. Eines der Birnenstückchen, die zum Abendmahl anstelle der Hostie gereicht wurden, war offenbar vergiftet. Als am nächsten Tag auch der Fontane-Baum verschwunden ist, fällt der Verdacht auf William Fontaine (Wilfried Hochholdinger): Gegen den Willen des Pastors wollte der Hotelier den Baumstumpf in seinem "Schlosshotel Fontaine" als Touristenmagnet aufstellen. Auch der zwielichtige Apotheker Dr. Wendriner (Hans Peter Korff), der den Baum klonen wollte, hat ein Motiv. Kommissar Geiger (Peter Heinrich Brix) ist jedoch überzeugt, dass Lehmkuhls Mutter (Ingeborg Krabbe) ihren Sohn aus ödipalen Motiven umbrachte. Als auch die Mutter tot aufgefunden wird, erscheint diese Hypothese zweifelhaft. Braun nimmt erst einmal eine ordentliche Prise Schnupftabak und zerbricht sich die Birne. Allmählich kommt er einem ausgesprochen protestantischen Verbrechen auf die Spur, an dem sogar Martin Luther nicht ganz unschuldig ist ...

"Pfarrer Braun: Heiliger Birnbaum" ist eine weitere Folge der komödiantischen Krimireihe mit Ottfried Fischer. In der Rolle des bibelfesten Hobbyermittlers entfacht der Kabarettist und Schauspieler einmal mehr ein Feuerwerk komisch-passender Sinnsprüche: "Ich denke, also birn ich". In den weiteren Rollen sind die bewährten Darsteller Hansi Jochmann als erstes Stalking-Opfer von Ribbeck, Hans-Michael Rehberg als leidgeprüfter Bischof, Peter Heinrich Brix als begriffsstutziger Kommissar Geiger und Gilbert von Sohlern als Monsignore Mühlich zu sehen. Auch die Episodenrollen sind prominent besetzt mit Martin Feifel ("Die Landärztin - Diagnose Tollwut"), Michael Brandner ("Erlkönig"), Wilfried Hochholdinger ("Dr. Sommerfeld - neues vom Bülowbogen"), Ingeborg Krabbe ("Polizeiruf 110 - Gefährliches Vertrauen") und Anna Böttcher ("Marga Engel gibt nicht auf"). Wolfgang F. Henschel inszenierte am Originalschauplatz im havelländischen Ribbeck.