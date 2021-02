Spielfilm Deutschland 2008



Barbara Herzog (Uschi Glas) ist vollkommen überrascht: Marius Perlinger (Helmut Zierl) erklärt sich spontan bereit, seine finanziellen Ansprüche zurückzustellen. Die Maibachsche Papierfabrik ist damit gerettet. Als Gegenleistung lässt Marius sich einen leerstehenden Gasthof überschreiben, der zum Firmenbesitz gehört. Zusammen mit seinem Partner Renee (Philipp Denzel) will der erfahrene Gastronom und Weinhändler das schmucke Fachwerkhaus zu einem Feinschmecker-Restaurant umbauen. Durch diese geschäftliche Verbindung kommen Barbara und Marius sich auch privat langsam näher. Die entspannte Art, mit der Marius seine Ziele erreicht, wirkt ansteckend auf die disziplinierte Businessfrau. Endlich lässt Barbara die Zügel etwas locker und teilt die geschäftliche Verantwortung mit ihrem Bruder Rainer (Robert Lohr). Auch Tochter Ina (Kathrin von Steinburg) profitiert von der neuen Atmosphäre und schafft ihre schwierige BWL-Prüfung. Und als Barbaras Mutter Elisabeth (Bibiana Zeller) sich aus der Büroarbeit zurückzieht, um mit ihrem Bekannten Roland Meissner (Hans Peter Korff) eine Weltreise zu unternehmen, nimmt Barbara dies mit erstaunlicher Gelassenheit auf. Alles läuft perfekt - bis Ehemann Wolfgang (Alexander Strobele) auftaucht, mit dem Barbara auf dem Papier noch verheiratet ist. Der Weltenbummler hat plötzlich Heimweh bekommen. Als er bemerkt, dass zwischen Barbara und Marius etwas läuft, beschließt er, seine Frau zurückzuerobern ...

"Meine liebe Familie - Zeit für Veränderung" ist die spannende Fortsetzung des turbulenten Familienfilms mit Publikumsliebling Uschi Glas ("Zwei am großen See", "Wieder daheim") in der Paraderolle einer tatkräftigen Geschäftsfrau, die in einer schwierigen Situation über sich hinauswächst. An ihrer Seite sind Helmut Zierl ("Familie Sonnenfeld"), Robert Lohr ("Einmal Dieb, immer Dieb"), Bibiana Zeller ("Kottan ermittelt"), Kathrin von Steinburg ("Shoppen"), Julia Bremermann ("Die schönsten Jahre") und Hans Peter Korff ("Agathe kann's nicht lassen") zu sehen. In der Rolle des Ehemanns tritt Alexander Strobele ("Die Landärztin") auf. Dagmar Damek ("Der Zauber des Regenbogens") schrieb das Buch und inszenierte im Bayerischen Wald, in München und in Südtirol.