Spielfilm Deutschland 2007



Pfarrer Braun eilt ans Sterbebett von Marietta von Junkersdorf. Doch die sieche Gräfin bittet nicht etwa um die letzte Ölung - Braun soll die eigenwillige Aristokratin mit ihrer Jugendliebe Max vermählen. Marietta will auf diese Weise die habgierigen Verwandten austricksen, die schon ungeduldig auf ihr Ableben warten. Braun ahnt nicht, in welches Wespennest von Erbschleichern er damit sticht - bis zunächst der Hausmeister und kurz darauf der frisch gebackene Gemahl unter merkwürdigen Umständen zu Tode kommen. In dieser schwierigen Situation bittet die todkranke Gräfin ihren Pfarrer nicht nur um seelischen, sondern auch um kriminalistischen Beistand. Braun nimmt eine Prise Schnupftabak und beginnt mit seinen Ermittlungen.

"Pfarrer Braun: Das Erbe von Junkersdorf" ist eine weitere Folge der humorvollen Krimireihe um den pfundigen Hobbydetektiv fort. Mit Ottfried Fischer, Antonio Wannek, Hans-Michael Rehberg, Gilbert von Sohlern, Hansi Jochmann, Peter Heinrich Brix und Rosemarie Fendel.

Pfarrer Braun (Ottfried Fischer) eilt ans Sterbebett der siechen Gräfin Marietta von Junkersdorf (Rosemarie Fendel). Die Ärzte geben der Todkranken nur noch wenige Tage, doch Marietta hat ihre eigenen Pläne. Und so verlangt sie von Braun nicht etwa die letzte Ölung, sondern ein ganz anderes Sakrament: Vor ihrem Ableben will Marietta ihre große Jugendliebe Max (Elert Bode) heiraten, der sich als ihr Butler ausgibt. Mit diesem Schachzug will Marietta die Pläne ihrer Erbschleicher-Verwandtschaft durchkreuzen. Die raffgierige Schwägerin Elisabeth (Sabine Vitua), deren Mann Arthur (Wolfgang Hinze) und der durchtriebene Großcousin von Höllerich (Joachim Kretzer) sind entsetzt, als sie von Mariettas unerwartetem Manöver erfahren. Aber auch der ehrgeizige Jesuitenpater Bernhard (Ulrich Gebauer), der das Erbe von Junkersdorf für die katholische Kirche sichern wollte, ist vom späten Eheglück der Gräfin ganz und gar nicht begeistert. Kaum hat Braun das Paar glücklich vermählt, da stürzt Hausmeister Butzke (Hubert Burczek) aus unerfindlichen Gründen vom Burgturm. Die Gräfin ist zwar fast blind, aber sie riecht, dass hier etwas faul ist. Auf ihren Wunsch beginnt Braun zu "kriminalisieren". Hat etwa Mariettas hübsche Krankenschwester Joana (Annalena Duken) mit dem Fall etwas zu tun? Immerhin findet Braun am Tatort die kostbaren Perlenohrringe, die Joana sich von der Kranken "geborgt" hat. Und wer weiß von dem kostbaren Dürer-Gemälde im Schlafzimmer der Gräfin? Als auch noch der frisch gebackene Gemahl eines nicht natürlichen Todes stirbt, gerät der Hobbydetektiv immer tiefer in die Familienintrige rund um die geheimnisvolle Prinzipalin des Hauses Junkersdorf. Das überraschende Auftauchen von Bischof Hemmelrath (Hans-Michael Rehberg) nebst Adlatus Mühlich (Gilbert von Sohlern) ist in diesem Fall auch nicht ganz uneigennützig. Und sogar die Roßhauptnerin (Hansi Jochmann) hofft auf eine lukrative Erbschaft...

Nach den großen Erfolgen der vorangegangenen Episoden schlüpft der Bilderbuchbajuware Ottfried Fischer ("Der Bestseller", "Der Bulle von Tölz") erneut in die Rolle des mit allen Weihwassern gewaschenen Hobbyschnüfflers. Unter der versierten Regie von Wolfgang F. Henschel ("Der Bulle von Tölz") ermittelt der Schauspieler und Kabarettist diesmal in Bamberg und Umgebung. Zu sehen sind die bewährten Darstellerinnen und Darsteller Hansi Jochmann als streitbare Haushälterin, Hans-Michael Rehberg als leidgeprüfter Bischof, Gilbert von Sohlern als Monsignore Mühlich, Peter Heinrich Brix als begriffsstutziger Kommissar Geiger und Antonio Wannek als Messner Armin. In den Episodenrollen spielen u. a. Rosemarie Fendel ("Familie Sonnenfeld"), Sabine Vitua ("Klinik unter Palmen - Karibik"), Ulrich Gebauer ("Bei aller Liebe"), Wolfgang Hinze ("Zwei am großen See - große Gefühle").