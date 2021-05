Spielfilm Deutschland 2007



Der Berliner Immobilienfachmann Jan Holzer reist mit einem Spezialauftrag in die Karibik. Binnen einer Woche soll der ehrgeizige Businessman die kubanische Familie Ortega zum Verkauf ihres paradiesischen Strandgrundstücks bewegen, auf dem Jans Bank zusammen mit einem Schweizer Unternehmen ein Hotel bauen will. Doch kaum ist Jan auf Kuba gelandet, verliebt er sich in die hübsche Dolores. Die kubanische Stewardess ist die Tochter ausgerechnet jener Familie, die er dazu bewegen soll, ihr Grundstück zu verlassen. Jan steckt in einer ziemlichen Zwickmühle. Als Dolores schließlich von seinem Auftrag erfährt, will sie nichts mehr von Jan wissen ...

"Eine Liebe in Kuba" ist ein gefühlvoll inszeniertes Karibik-Melodram mit Erol Sander, Katja Giammona und Michael Mendl.

Jan Holzer (Erol Sander) arbeitet in der Immobilienabteilung einer namhaften Berliner Bank. Als sein Chef Dr. Schantz (Jürgen Reuter) ihm eine wichtige Mission in der Karibik anvertraut, wittert Jan die große Karrierechance: Die Bank will zusammen mit einer Schweizer Hotelkette auf Kuba einen luxuriösen Hotelkomplex bauen. Die Finanzierung steht, und auch die Pläne sind schon fix und fertig - allein das Baugrundstück am Strand gehört der kubanischen Familie Ortega, die sich bislang geweigert hat zu verkaufen. Selbst Marquez (Michael Mendl), der vor Ort lebende Kontaktmann der Bank, der mit den kubanischen Gepflogenheiten bestens vertraut ist, konnte nichts ausrichten. Jan gibt sich als deutscher Tourist aus und mietet sich bei den Ortegas ein. Der "Gringo" gewinnt das Vertrauen der Familie in der Hoffnung, ihr auf die sanfte Tour einen Grundstückstausch schmackhaft machen zu können. Doch dabei verliebt sich der ehrgeizige Businessman nicht nur in die paradiesische Landschaft, sondern auch in die hübsche kubanische Stewardess Dolores (Katja Giammona), die ihm schon auf dem Hinflug aufgefallen ist. Dank Dolores erkennt Jan den unvergleichlichen Charme der Insel und hat bald ein zwiespältiges Gefühl zu seinem Job - zumal sich herausstellt, dass Dolores ausgerechnet die Tochter der Ortegas ist. Als sie von Jans Auftrag erfährt, will sie nichts mehr von ihm wissen ...

Erol Sander ("Die Liebe eines Priesters") spielt in diesem bewegenden Karibik-Melodram einen karrierebewussten Banker, dem durch die Liebe seines Lebens (gespielt von Katja Giammona: "Eine Mutter für Anna") klar wird, dass es Wichtigeres gibt als Geld und Zinsen. Außerdem sind Michael Mendl ("Hengstparade") und Jürgen Reuter ("Polizeiruf 110") zu sehen. Regisseur Peter Kahane ("Eine Mutter für Anna") drehte an den Traumstränden Kubas und in den Straßen von Havanna. Rollen und Darsteller: Jan Holzer Erol Sander Dolores Ortega Katja Giammona Marquez Michael Mendl José-Ramon Salvador Wood Elvira Amanda Morado Ernesto Carlos Enrique Garciela Ariana Alvarez Carlos Yamil Jaled Dr. Schantz Jürgen Reuter Maria Monse Duany und andere Kamera: James Jacobs Musik: Tamas Kahane und Eduardo Cuba PiÑon Regie: Peter Kahane

