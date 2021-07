Zwei am großen See - Große Gefühle

Spielfilm Deutschland 2006



Die beiden Powerfrauen Antonia und Regina haben mit ihrem Erzfeind Breitwieser endlich das Kriegsbeil begraben. Doch als Breitwieser herausfindet, dass der in seinem Hotel abgestiegene Star-Dirigent Theisenbeck einst Antonias große Liebe war, führt er das Paar, das sich seit 30 Jahren nicht gesehen hat, unauffällig zusammen. Breitwiesers Plan ist simpel: Er will Antonia mit Theisenbeck und obendrein Regina mit dem charmanten Magnus De Boer aus Südafrika verkuppeln. So würden die beiden Frauen möglicherweise ihr Hotel freiwillig verkaufen - und Breitwieser hätte endlich seinen ersehnten Zugang zum See! Obwohl Breitwieser als Postillion d'Amour geschickt agiert, geraten die amourösen Verwicklungen bald aus dem Ruder.

FSK ab 0 freigegeben Endlich haben sich Antonia (Uschi Glas) und Regina (Ruth Drexel) mit ihrem Erzfeind Breitwieser (Gerd Anthoff) ausgesöhnt. Der alte Intrigant ist erstaunlich handzahm und hofiert sogar Antonia. Als er jedoch herausfindet, dass einer seiner Hotelgäste, der Star-Dirigent Friedrich Theisenbeck (Michael Greiling), Antonias Ex-Liebe ist, erwacht sein Geschäftssinn wieder. Breitwieser bringt Antonia und Theisenbeck zusammen. Er hegt die Hoffnung, dass Antonia ihr Hotel verkauft, falls aus ihr und Theisenbeck ein Paar wird. Um die Sache zu beschleunigen, erzählt Breitwieser dem Dirigenten von Antonias unehelichem Sohn. Antonia hat dem Dirigenten die Existenz ihres gemeinsamen Kindes verschwiegen. Vor rund 30 Jahren hatte Theisenbeck die Beziehung zu Antonia für seine Karriere in Boston "geopfert" und seitdem keinen Kontakt zu ihr gehalten. Theisenbeck und sein nun erwachsener Sohn Thomas (Florian Weber) verstehen sich auf Anhieb. Die Liebe zu Antonia erblüht neu. Schon schmiedet Theisenbeck Zukunftspläne und bittet Antonia, mit ihm fortzugehen. Breitwiesers Plan scheint zu funktionieren.

Falls es ihm nun noch gelingt, Regina mit dem charmanten Magnus De Boer (Wolfgang Hinze) zu verkuppeln, wäre die Bahn frei. Breitwieser könnte das Hotel seiner Konkurrentinnen kampflos übernehmen und besäße endlich den ersehnten Seezugang! Nur privat läuft für Breitwieser alles nicht so, wie er sich das vorstellt. Er träumt davon endlich Opa zu werden, doch dummerweise interessiert sich sein Sohn Felix (Max von Thun) so gar nicht für Frauen. In der Lösung des Problems erweist sich Breitwieser schließlich erstaunlich progressiv ...

Die Schauspielerinnen Uschi Glas und Ruth Drexel kämpften in dieser Erfolgskomödie nicht nur gegen ihren Erzfeind Breitwieser alias Gerd Anthoff, sondern auch mit großen Gefühlen. Auch die weiteren Rollen waren prominent besetzt mit Alexander Held, Werner Rom und Michael Greiling. Gedreht wurde rund um den Starnberger See, am Tegernsee und in Bad Tölz. Regisseur Walter Bannert inszenierte nach einem Buch von Andreas Föhr und Thomas Letocha. Rollen und Darsteller: Antonia Berger Uschi Glas Regina Lechner Ruth Drexel Bartholomäus Breitwieser Gerd Anthoff Rupert Vorreiter Alexander Held Thomas Berger Florian Weber Felix Stürtzel Max von Thun Bürgermeister Werner Rom Magnus de Boer Wolfgang Hinze Friedrich Theisenbeck Michael Greiling Fanny Angelika Sedlmeier Helen Rossmann Alexandra Horn Robin Thoma Eva Meier Johanna Lottermeier Johanna Bittenbinder und andere Kamera: Thomas Merker Musik: Uli Kümpfel Regie: Walter Bannert