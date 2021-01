Spielfilm Deutschland 2006



Die geschiedene Apothekerin Andrea hat sich ihre Verlobungsreise anders vorgestellt: Ihre große Liebe Manfred lädt sie zu einer Kreuzfahrt durch die Karibik ein, muss aber im letzten Moment vor Reisebeginn dringend nach New York. Allein an Bord des Luxusseglers "Royal Clipper" wird die attraktive Andrea derweil von zwei Verehrern umworben, die sich wegen ihr auch noch in die Haare bekommen. Während Cruisedirektorin Saskia die Wogen zu glätten versucht, muss sich Kapitän Jensen um die liebenswürdige Kapitänswitwe Gerda kümmern: Die alte Dame glaubt an die Magie der Tarotkarten und ist überzeugt, dass das Schiff vor Havanna sinken wird. In Havanna angekommen, sinkt die "Royal Clipper" nicht - aber dafür erhält Andrea eine Nachricht von Manfred, die ihr dessen wahren Charakter offenbart.

"Unter weißen Segeln - Frühlingsgefühle" erzählt ein weiteres spannendes Liebesabenteuer an Bord des stattlichen Fünfmasters "Royal Clipper". Mit Horst Janson, Gerit Kling, Diana Körner, Krystian Martinek, Dietrich Mattausch, Walter Kreye und Johanna von Koczian.

Die geschiedene Apothekerin Andrea (Diana Körner) kann es kaum fassen: Manfred (Krystian Martinek), ein gutaussehender, junger Antiquitätenhändler, den sie noch nicht lange kennt, macht ihr feierlich einen Antrag und lädt sie zu einer Karibik-Kreuzfahrt ein. Doch als der Fünfmaster "Royal Clipper" in Bridgetown auf Barbados ablegen will, erhält Manfred einen Anruf und muss dringend nach New York. Erst im nächsten Hafen will er an Bord kommen, Andrea ist ebenso überrascht wie enttäuscht. Kapitän Jensen (Horst Janson) und seine Cruisedirektorin Saskia (Gerit Kling) haben alle Mühe, sie ein wenig aufzuheitern. Karl (Dietrich Mattausch), ein lediger Autohändler, der meistens mit seinem Jugendfreund Berthold (Walter Kreye) verreist, hat längst ein Auge auf die attraktive Andrea geworfen und sieht nach dem Verschwinden ihres Liebhabers seine Chance gekommen. Doch Andrea kann ihrem neuen protzigen Verehrer nicht viel abgewinnen. Als Manfreds Ankunft sich immer weiter verzögert, sucht sie lieber die Nähe des schüchternen Witwers Berthold. Unterdessen kümmert Kapitän Jensen sich liebevoll um Gerda (Johanna von Koczian), die - obwohl Kapitänswitwe - ihre erste Seereise unternimmt. Gerda glaubt an Schicksal und Vorherbestimmung. Die passionierte Kartenlegerin ist fest davon überzeugt, ihrem verstorbenen Gatten zu folgen, dessen Schiff einst vor Havanna sank. Als die "Royal Clipper" dort vor Anker geht, erhält Andrea endlich eine Nachricht von Manfred - mit der Bitte um einen kleinen Gefallen: So übernimmt Andrea von einem zwielichtigen Kontaktmann ein Päckchen mit einem kostbaren Amulett. Sie ahnt noch nicht, dass Manfred ein gesuchter Betrüger ist, der auf diese Weise kostbare Kunstgegenstände außer Landes schmuggelt.

"Unter weißen Segeln - Frühlingsgefühle" sticht erneut in See, um zu beschwingter Salsa-Musik durch die Karibik zu kreuzen. Regisseur Erwin Keusch, der bereits "Unter weißen Segeln - Odyssee der Herzen" inszenierte, drehte in Berlin und in der verträumten Altstadt von Havanna. Das Kommando auf dem majestätischen Fünfmaster "Royal Clipper", einem der größten Passagier-Segelschiffe der Welt, haben Horst Janson als Kapitän und Gerit Kling als umsichtige Cruisedirektorin. In den Episodenrollen spielen Diana Körner, Krystian Martinek, Walter Kreye, Johanna von Koczian und Dietrich Mattausch alias "Fahnder" Rick. Rollen und Darsteller: Kapitän Horst Janson Saskia Gerit Kling Lisa Ivonne Schönherr Kerstin Esther Seibt Martin Roman Rossa Berthold Walter Kreye Karl Dietrich Mattausch Andrea Diana Körner Gerda Johanna von Koczian Manfred Krystian Martinek und andere Kamera: Johannes Kirchlechner Musik: Music Works, Escape Route Regie: Erwin Keusch

Sendung am Sa , 13.2.2021 12:30 Uhr, Film, SWR Fernsehen