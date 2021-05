Spielfilm Deutschland 2006



Koch Walter ist am Ziel seiner Träume: Mit seiner Frau Hanna und Tochter Lili zieht er nach Mallorca und eröffnet ein Restaurant. Doch mitten im Eröffnungstrubel erliegt Walter einem Herzinfarkt. Hanna steht nun plötzlich allein mit einem Berg von Problemen da. Das Restaurant ist verschuldet, die Gäste bleiben weg und Hanna kann nicht einmal kochen. Aber so leicht lässt sie sich nicht unterkriegen und findet in dem Schiffskoch Mati bald eine wertvolle Stütze. Doch da gibt es noch drei undurchsichtige Geschäftsmänner, die mit allen Mitteln versuchen, Hanna das langsam lieb gewonnene Restaurant wieder abzujagen ...

"Der Traum ihres Lebens" ist ein packend inszeniertes Familienmelodram mit Michaela May, Gerd Silberbauer und Michael Roll.

Der Münchner Profikoch Walter Lenz (Gerd Silberbauer) steht kurz vor der Verwirklichung seines Lebenstraums: Mit Gattin Hanna (Michaela May) und Tochter Lili (Ganeshi Becks), die gerade das Abitur hinter sich hat, siedelt er nach Mallorca über, um in einer traumhaft gelegenen Finca am Berghang mit Meerblick ein exklusives Restaurant zu eröffnen. Als Walter jedoch überraschend an einem Herzanfall stirbt, steht Hanna als Fremde in der Fremde allein mit einem Haufen Problemen da: Ihre Kochkünste sind bescheiden, die erhofften Gäste bleiben aus und das Geld wird knapp. Resigniert entschließt Hanna sich zum Verkauf des Hauses, doch als die freundlich gemeinten Angebote deutlich unter Wert bleiben, spürt sie, dass man sie über den Tisch ziehen will. Der Kampfgeist erwacht in Hanna, die unter dem spöttischen Lächeln der Nachbarn das Restaurant wiedereröffnet. Allein Schiffskoch Mati (Michael Roll) ist von ihrer Courage beeindruckt und heuert in der Küche an. Dank seiner Kochkünste und seinen Verbindungen zu den Einheimischen beginnt das Restaurant zu florieren. Zu den Stammgästen zählt auch Walters mallorquinischer Freund Manolo (Bernhard Leute), der den unerwarteten Aufschwung des "Miramonte" zähneknirschend verfolgt.

Manolo gibt sich nach außen als hilfsbereiter Freund der Familie aus, doch hinterrücks spekuliert er darauf, dass Hanna finanziell die Luft ausgeht. Mit dem zwielichtigen Bankdirektor Kalterer (Heinz Trixner) und dem Immobilienhai Lotz (Giulio Ricciarelli) giert Manolo danach, sich Hannas Grundstück unter den Nagel zu reißen, das nach dem Bau eines Tunnels erheblich im Wert steigen wird. Doch mit Matis tatkräftiger Hilfe und dank einer Verschwörung mit Manolos Ehefrau (Saskia Lange) kann Hanna den Spekulanten die Stirn bieten ...

"Der Traum ihres Lebens" ist ein bewegendes Familiendrama mit Michaela May ("Unter weißen Segeln - Odyssee der Herzen", "Auch Erben will gelernt sein") als charakterstarke Frau, die nach dem Tod ihres Mannes um ihre Existenz kämpft. Auch die weiteren Rollen sind glänzend besetzt mit Gerd Silberbauer ("Utta Danella - Das Familiengeheimnis") als Walter, Michael Roll ("Glück auf halber Treppe") als Mati und Ganeshi Becks ("Im Namen des Gesetzes") als kecke Tochter Lili. Weiterhin stehen Bernhard Leute ("Donna Leon - In Sachen Signora Brunetti"), Heinz Trixner ("Aimée und Jaguar") und Giulio Ricciarelli ("Dr. Sommerfeld - Alte Träume, neue Liebe") vor der Kamera. Karl Kases ("Da wo die Herzen schlagen") drehte vor der traumhaften Kulisse Mallorcas.