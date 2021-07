Spielfilm Deutschland 2005



FSK ab 0 freigegeben

Das "Kleine Hotel am großen See" läuft inzwischen bestens. Die zufriedenen Gäste genießen den direkten Seezugang und lassen sich von dem liebenswürdigen Service in der heimelig eingerichteten alten Villa verwöhnen. Antonia (Uschi Glas) und Regina (Ruth Drexel) haben kaum noch Zeit zum Verschnaufen. Als Regina, die ja nicht mehr die Jüngste ist, nach einem Schwächeanfall vom Hausarzt eine Pause verordnet bekommt, verbringt sie den verdienten Urlaub - wo sonst? - im eigenen Hotel. Während sie dabei den Hotelservice kritisch inspiziert, macht der elegant auftretende Weltenbummler Maximilian von Lauenberg (Hans Peter Korff) ihr schöne Augen. Regina ahnt noch nicht, dass der verarmte Adlige auf der Suche nach einer guten Partie ist. Damit nicht genug, donnern direkt hinter dem Hotel plötzlich die Baumaschinen los, so dass alle Weinkaraffen aus dem Regal purzeln. Hinter der martialischen Aktion steckt einmal mehr Bartholomäus Breitwieser (Gerd Anthoff). Ihr Erzkonkurrent will Antonia und Regina die schöne Aussicht verbauen und lässt, obwohl das Nachbargrundstück ihm noch gar nicht gehört, einstweilen "Probebohrungen" durchführen. Fluchtartig verlassen die vom Lärm verschreckten Gäste das Hotel und nun wird es eng für die beiden verschuldeten Frauen, die auf jeden Cent angewiesen sind. Um Breitwieser zu stoppen, beschließt Antonia die Flucht nach vorne: Die beiden Frauen wollen dem Konkurrenten das Grundstück vor der Nase wegkaufen. Doch dazu müssen sie einen weiteren Kredit aufnehmen. Sparkassendirektor Vorreiter (Alexander Held) kommt Antonia und Regina mit einem verräterisch großzügigen Angebot entgegen ...

Mit "Zwei am großen See - Angriff aufs Paradies wurde die erfolgreiche Komödienreihe mit Uschi Glas ("Alles Glück dieser Erde") und Ruth Drexel ("Agathe kann's nicht lassen") als unschlagbarem Frauen-Duo fortgesetzt. Auch die weiteren Rollen waren prominent besetzt mit Gerd Anthoff ("Unter Verdacht") als nimmermüdem Bösewicht, Max von Thun ("Die Flucht") als Wunderkoch und Hans Clarin ("Hochwürdens Ärger mit dem Paradies") als gutem Geist im Hintergrund. Gedreht wurde rund um den Starnberger See, Chiemsee und Tegernsee. Regisseur Walter Bannert ("Grüß Gott, Herr Anwalt") inszenierte die Komödie nach einem Buch von Andreas Föhr und Thomas Letocha ("Ich schenk dir einen Seitensprung").