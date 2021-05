Spielfilm Deutschland 2005



Commissario Brunetti ermittelt heimlich in einem Fall, den sein eitler Vorgesetzter Patta bereits für abgeschlossen erklärt hat. Patta glaubt, die Witwe Battestini sei von ihrer rumänischen Putzfrau erschlagen worden, die danach auf der Flucht ums Leben kam. Brunetti hält nichts von dieser Version und stößt bei seinen Nachforschungen auf eine Reihe von Verdächtigen - die aber alle kein Mordmotiv haben. Erst als der Commissario in der Wohnung der Toten ein sorgsam verstecktes Dokument findet, mit dem die Witwe einen Schuldirektor erpresste, kommt Brunetti der Sache näher.

Eine spannende Verfilmung eines weiteren Venedig-Krimis aus der Feder der Bestsellerautorin Donna Leon. Mit Uwe Kockisch, Michael Degen, Karl Fischer, Julia Richter und Helmut Berger.

Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) kommt frisch aus dem Urlaub zurück, als Sergente Vianello (Karl Fischer) ihm besorgt mitteilt, Vice-Questore Patta (Michael Degen) habe allein einen Mordfall "aufgeklärt": Die Witwe Battestini (Iris de Marchi) sei von ihrer rumänischen Putzfrau Florinda (Roberta Morassi) erschlagen worden. Beim Versuch der Festnahme, versuchte die mutmaßliche Täterin - die nichts aus der Wohnung gestohlen hat - zu flüchten und verunglückte dabei tödlich. Für Patta ist der Fall abgeschlossen, doch Brunetti ist keine fünf Minuten im Büro, als eine Nachbarin der toten Witwe erscheint und der verdächtigen Putzfrau ein glaubhaftes Alibi verschafft. Mit Rücksicht auf Pattas Eitelkeit rollt Brunetti den Fall heimlich auf und findet heraus, dass die Battestini ein wahrer Drachen war, der mit allen Nachbarn im Clinch lag. Außerdem hat sie bei mehreren Banken beträchtliche Konten, auf die aber immer nur kleine Summen eingezahlt wurden. Erbberechtigt ist ihre Nichte Graziella Simionato (Julia Richter), die jedoch leer ausgeht: Roberta Marieschi (Simone Thomalla), die gewiefte Anwältin der Witwe, hat das Geld unauffällig zur Seite geschafft. Ein veritables Mordmotiv erkennt Brunetti jedoch nirgends. Auch Gabriel (Christoph Bach), der Sohn der rumänischen Putzfrau, der die Wahrheit über den Tod seiner Mutter herausfinden will, bringt Brunetti nicht weiter. Als Brunetti sich noch einmal genauer in der Wohnung der toten Witwe umsieht, findet er in einem Geheimversteck ein Dokument, mit dem Signora Battestini den Chef der Schulbehörde, Mauro Trotti (Helmut Berger), seit Jahren erpresste: Der ehrenwerte Dottore hat nämlich seinen Doktortitel gefälscht ...

In einer weiteren Folge der beliebten Donna-Leon-Verfilmungen hat der venezianische Ermittler es mit der ganz alltäglichen Boshaftigkeit der Menschen zu tun. Uwe Kockisch ("Die Mutter"; "Der Tunnel") überzeugt erneut in der Rolle des geduldigen aber auch schlitzohrigen Commissario, der in diesem Fall sehr diplomatisch vorgehen muss. Michael Degen ("Leo und Claire") als eitler Vorgesetzter Patta macht Brunetti das Leben dabei besonders schwer. Auf die Unterstützung von Karl Fischer ("Die Kirschenkönigin") als Sergente Vianello, Annett Renneberg ("Utta Danella - Der blaue Vogel") als zauberhafte Signorina Elettra und Julia Jäger ("Für immer im Herzen") als couragierte Ehefrau kann der Commissario sich auch diesmal verlassen. In den Episodenrollen sind Helmut Berger ("Die Häupter meiner Lieben") Simone Thomalla (Mama macht's möglich) und Julia Richter ("Judith Kemp") zu sehen. Regisseur Sigi Rothemund und Kameramann Dragan Rogulj zeigen die schönen Seiten Venedigs ebenso wie den morbiden Charme der einzigartigen Lagunenstadt.

Rollen und Darsteller: Guido Brunetti Uwe Kockisch Paola Brunetti Julia Jäger Chiara Brunetti Laura-Charlotte Syniawa Raffi Brunetti Patrick Diemling Sergente Vianello Karl Fischer Sigñorina Elettra Annett Renneberg Vice-Questore Patta Michael Degen Alvise Dietmar Mössmer Sigñora Battestini Iris de Marchi Mauro Trotti Helmut Berger Gabriel Niculescu Christoph Bach Sigñora Gismondi Valerie Niehaus Roberta Marieschi Simone Thomalla Florinda Ghioghiu Roberta Morassi Graziella Simionato Julia Richter Dr. Aurino Ueli Jäggi und andere Drehbuch: Renate Kampmann, nach dem gleichnamigen

Roman von Donna Leon