Spielfilm Deutschland 2004



Regina Lechner lebt schon sehr lange mit dem alten Justus Haslinger zusammen und führt ihm den Haushalt. Überzeugt davon, dass sie nach seinem Ableben Alleinerbin seiner prachtvollen Villa am See sein wird, kauft sie etwas voreilig eine luxuriöse Eigentumswohnung. Doch Justus Haslinger hat ein Geheimnis: Er hat eine Tochter, die selbst nicht weiß, dass er ihr Vater ist. So kommt es, dass am Ende nicht Regina, sondern die heimliche Tochter Antonia Berger das Erbe antritt. Allerdings zeigt sich schnell, dass die beiden Frauen durchaus aufeinander angewiesen sind.

FSK ab 0 freigegeben

Seit 20 Jahren führt Regina Lechner (Ruth Drexel) ihrem gebrechlichen Lebensgefährten Justus Haslinger (Toni Berger) den Haushalt. Selbstverständlich geht Regina davon aus, dass sie irgendwann dessen stattliche Chiemsee-Villa mit Seegrundstück erben wird - und kauft sich in Erwartung dieses Erbes bereits etwas voreilig eine ziemlich teure Luxuswohnung. Nach seinem Ableben hält der alte Haslinger jedoch einige Überraschungen bereit: Das millionenschwere Anwesen am See erbt nicht Regina, sondern Antonia Berger (Uschi Glas), die erst bei der Eröffnung des Testaments erfährt, dass Haslinger ihr Vater war. Regina erhält nur ein lebenslanges Wohnrecht und kann ohne die erwartete Erbschaft die fälligen Raten für ihre Eigentumswohnung nicht abzahlen. Diese Schuldenfalle hat der gerissene Geschäftemacher Bartholomäus Breitwieser (Gerd Anthoff) für die ahnungslose Regina aufgestellt. Sein Plan war es, Regina in den Ruin zu treiben, um so möglichst schnell selbst an das attraktive Seegrundstück zu kommen. Nun setzt Breitwieser alles daran, Antonia das begehrte Anwesen abzukaufen - denn mit einem exklusiven First-Class-Hotel ließe sich hier ein Vermögen verdienen.

Als Antonia erfährt, dass Breitwieser gegen den Willen des alten Haslinger die schöne Villa einfach abreißen will, schmiedet sie ihre eigenen Pläne: Gemeinsam mit Regina, die früher lange in der Gastronomie gearbeitet hat, will sie die Villa selbst zu einem Hotel umbauen. Breitwieser schäumt vor Wut: Über seine Amigo-Mafia, zu der auch der Bürgermeister und der Sparkassendirektor des Ortes zählen, erreicht er, dass die beiden Frauen weder einen Gewerbeschein noch einen Kredit erhalten. Doch zum Glück gibt es die ausgeschlafene Anwältin Johanna Lottermeier (Johanna Bittenbinder), eine wahre Gerechtigkeitsfanatikerin: Gegen drei Frauen gleichzeitig hat selbst der mit allen Wassern gewaschene Breitwieser einen schweren Stand.

"Zwei am großen See" ist ein turbulenter Heimatfilm, der vor dem Hintergrund des malerischen Chiemsee-Panoramas spielt. Regisseur Walter Bannert ("Grüß Gott, Herr Anwalt") inszenierte nach einem Buch von Franz Sengmüller und Tobias Siebert ("Der Bulle von Tölz").