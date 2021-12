Spielfilm Deutschland 2004



"Verführung in 6 Gängen" ist eine bewegende romantische Familiengeschichte mit Heio von Stetten ("Wann ist der Mann ein Mann?", "Frische Ware") als passioniertem Gourmetkoch und Familienvater. Tina Ruland ("Frauen, die Prosecco trinken", "Rivalinnen der Liebe") spielt die zupackende Geschäftsfrau mit Herz. Auch die weiteren Rollen sind hervorragend besetzt mit Rüdiger Vogler ("Leo und Claire", "Familie und andere Glücksfälle") und Fassbinder-Schauspielerin Irm Hermann ("Die bitteren Tränen der Petra von Kant").

Frank Drannemann kocht wahrhaft göttlich, trotzdem steht sein Feinschmeckerlokal "La Vie" vor dem Ruin. Denn seit dem Unfalltod seiner Frau vergräbt sich Frank in seinem Kummer und vernachlässigt seine Gäste. In der Not schließt sein Schwiegervater und Geschäftspartner Georg Krimmler über Franks Kopf hinweg einen Vertrag mit Marlene Renners Reisegesellschaft "Gourmet-Tours" ab. Die geschäftstüchtige Reisebegleiterin betreut Urlauber:innen, die auf ihren internationalen Städtetouren in guten Restaurants einkehren - zu denen nun auch das "La Vie" gehört. Doch der Sternekoch will keine Gäste am Fließband abfertigen - so geht es mit dem Restaurant weiter bergab. Als Frank sich wider Erwarten in die patente Marlene verliebt, kommt doch noch Leben ins "La Vie".