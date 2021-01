Spielfilm Deutschland 2004



Trotz ihrer Blindheit ist die berühmte, in Venedig lebende Sängerin Sophie Martell eine lebenslustige, optimistische Frau geblieben. Allerdings freut sie es zunächst wenig, als ihr Agent David den Journalisten Eike Blohm engagiert, um Sophies Biografie schreiben zu lassen. Aber bald verliebt sich die eigenwillige Frau in ihren sensiblen Biografen. David jedoch ist von Sophies Liebesglück gar nicht begeistert: Er fürchtet, dass dadurch seine Betrügereien und die Veruntreuung von Sophies Privatvermögen auffliegen könnten. "Mit deinen Augen" erzählt eine bewegende Liebesgeschichte vor venezianischer Kulisse. Barbara Wussow und Christian Kohlund spielen die Hauptrollen.

Seit ihrem zwölften Lebensjahr ist die berühmte klassische Sängerin Sophie Martell (Barbara Wussow) blind. Ihren Lebensmut lässt sich die schöne junge Frau von diesem Schicksalsschlag nicht nehmen. Sie genießt das Leben, hat eine wundervolle Wohnung in der Lagunenstadt Venedig und träumt von einer Karriere an der Oper. Dieser Traum scheint in greifbare Nähe zu rücken, als einer ihrer größten Fans, der amerikanische Augenchirurg MacCormick (Thomas Fritsch), Sophie anbietet, eine neue Operationsmethode an ihr auszuprobieren, mit der sie ihr Augenlicht zurückerhalten könnte. Während ihr alter Gesangslehrer Jacob (Buddy Elias) sich über diese Nachricht freut, geht Sophies aalglatter Agent David Rauch (Pierre Besson) ungerührt seinen krummen Geschäften nach: Sophie ahnt nicht, dass ihr Berater sie schamlos hintergeht, ausnutzt und ihr Privatvermögen anzapft, um seine horrenden Spielschulden zu begleichen. Als David den Hamburger Journalisten Eike Blohm (Christian Kohlund) engagiert, um Sophies Biografie schreiben zu lassen, ist die Sängerin zunächst gar nicht begeistert: Sie wollte ihre Lebensgeschichte ausschließlich einer Frau anvertrauen. Das erste Treffen mit Eike verläuft denn auch nicht sonderlich erfolgreich, weil dieser nicht weiß, wie er mit Sophies Blindheit umgehen soll. Als die selbstbewusste Sängerin und der sensible Journalist sich jedoch näher kennenlernen, dauert es nicht lange, bis es zwischen den beiden gehörig funkt. Der verlogene David beobachtet diese Entwicklung misstrauisch. Er fürchtet, durch Eikes Spürsinn könnten seine Machenschaften auffliegen, erst recht, falls Sophie durch die anstehende Operation tatsächlich ihr Augenlicht zurückbekommen sollte. Von Giovanni (Andi Slawinski), dem Sohn von Sophies Haushälterin, erfahren Eike und Sophie schließlich alles über Davids Betrügereien. Doch bevor sie mit ihm abrechnen können, steht die heikle Augenoperation an. In einer Mischung aus Furcht und Freude fiebert die junge Frau im Krankenhaus dem Moment entgegen, an dem sie ihren Verband vom Gesicht ziehen wird. Unterdessen bereitet David seine Flucht aus Venedig vor.

"Mit deinen Augen" erzählt in der stimmungsvollen Atmosphäre Venedigs eine romantische Liebesgeschichte. In der Hauptrolle glänzt Barbara Wussow als Sängerin, die sich trotz eines schweren Schicksalsschlags ihre Ideale nicht nehmen lässt. Ihr zur Seite steht Christian Kohlund als sensibler Journalist mit Herz.