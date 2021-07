Spielfilm Deutschland 2003



Als Mutter, Ehefrau und Babysitterin hat Eva Maria Splitt einen aufreibenden Fulltime-Job. Trotzdem bleibt ihr immer noch genügend Zeit für die Börsennachrichten, denn seit einigen Monaten partizipiert Eva Maria am Börsenspiel einer namhaften Tageszeitung. Als sie trotz weltweiter Kurseinbrüche mit ihrem fiktiven Depot vor allem die Profis um Längen schlägt, bietet der begeisterte Schwiegersohn Daniel der gewitzten Spekulantin eine Stelle in seiner Anlageberatung an. Doch der Traumjob bringt Eva Maria in einen Konflikt: Ihr frühpensionierter Mann Herbert freut sich schon seit langem auf die ausgedehnte Europa-Rundreise mit Wohnwagen. Und das, obwohl Eva Maria Camping nicht ausstehen kann.

"Mutter kommt in Fahrt" ist eine ausgelassene Komödie mit Gila von Weitershausen und Elmar Wepper zwischen ehelichen Kurseinbrüchen und zweitem Frühling.

Eva Maria Splitt (Gila von Weitershausen) ist begeistert, denn endlich geht ihr vielbeschäftigter Mann Herbert (Elmar Wepper) in den Vorruhestand. Weniger glücklich ist sie über seine fixe Idee einer halbjährigen Reise mit dem Wohnmobil: Eva Maria hasst Camping auf den Tod, aber da Herbert sich wie ein Kind auf die ausgedehnte Rundfahrt freut, verschiebt sie die unangenehme Pflicht, mit ihrem Gatten ein ernstes Wort zu reden, auf später. Schließlich hat sie als Mutter alle Hände voll zu tun - der 20-jährige Sohn Frederik (David Winter) steckt seine Füße noch unter den elterlichen Tisch. Außerdem ist Eva Maria regelmäßig Babysitter für Enkelin Luise (Zoë Welsch), denn die berufstätige Tochter Anna (Jeanne Tremsal) und der überbeschäftigte Schwiegersohn Daniel (Thure Riefenstein) sind beide mächtig im Stress. Und ganz nebenbei interessiert Eva Maria sich auch für Aktienkurse, Investmentfonds und Optionsscheine. Als sie durch den Gewinn eines Börsenspiels Schlagzeilen macht, bietet ihr Daniel sogar eine Stelle in seiner Finanzberatungsfirma an. Die nimmt sie gerne an, denn seit ihr frühpensionierter Gatte all seine Energien in die pedantische Umstrukturierung des Hauswesens steckt, versinkt der Haushalt in einem alphabetisch geordneten Chaos. So kommt schließlich der Tag der Abreise, aber da Eva Maria es immer noch nicht übers Herz gebracht hat, Herbert über ihre Abneigung gegen Camping aufzuklären, muss sie wohl oder übel den Job kündigen und mit ihm das beengte Wohnmobil besteigen. Endlose Verkehrsstaus, lärmende Motorradfahrer und spießige Campingnachbarn, die man am liebsten mit einer Latte aus ihrem eigenen Jägerzaun erschlagen möchte, machen die geplante Lustreise für Eva Maria zum erwarteten Horrortrip: Nach einem handfesten Krach lässt sie ihren Gatten alleine weiterfahren, und flüchtet erst einmal zu ihrer Schwester. Doch eine pfiffige Zeitungsanzeige - und vor allem die explodierenden Biotechwerte - bringen den schief hängenden Haussegen wieder ins Lot.

"Mutter kommt in Fahrt" ist eine spritzige Komödie mit Gila von Weitershausen als scheinbar biedere Hausfrau, die sich durch ihre Börsengewinne ein neues Leben einrichtet, bis sie erkennen muss, dass Geld allein nicht glücklich macht. Ihr reiselustiger Gatte wird gespielt von Elmar Wepper. Auch die weiteren Rollen sind glänzend besetzt mit David Winter, Jeanne Tremsal, Thure Riefenstein, Paul Faßnacht und Verena Peter. Ariane Zeller inszeniert das Drehbuch von Jessica Schellack und Kerstin Oesterlin nach dem Roman "Bügelfee im Börsenrausch" von Annegrit Arens. Rollen und Darsteller: Eva Maria Splitt Gila von Weitershausen Herbert Splitt Elmar Wepper Anna Jakobsen Jeanne Tremsal Daniel Jakobsen Thure Riefenstein Frederik Splitt David Winter Ingrid Verena Peter Klaus Paul Fassnacht Luise Jakobsen Zoe Welsch u.a. Drehbuch: Jessica Schellack, Kerstin Oesterlin, nach dem Roman "Bügelfee im

Börsenrausch" von Annegrit Arens Kamera: Axel Henschel Musik: Gabriela Carasusan, Kay Skerra Regie: Ariane Zeller

