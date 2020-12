Spielfilm Deutschland 2002



Der erfolgsverwöhnte Börsenprofi Arthur Boysen ist ein Gewinnertyp. Als bei ihm eine unheilbare Erkrankung des Nervensystems diagnostiziert wird, nimmt er den Kampf gegen die Krankheit auf. "Nicht ohne deine Liebe" ist ein ergreifendes Drama mit Robert Atzorn als charismatischem Finanzier, der erst durch die Bedrohung einer tödlichen Krankheit den Wert der Liebe zu seiner Frau erkennen kann.

Manche Menschen leben auf der Gewinnerstraße - ihnen gelingt einfach alles. So ein Typ ist Arthur Boysen (Robert Atzorn), ein erfolgreicher und charismatischer Börsianer, der sein Leben fest im Griff hat. Glaubt er zumindest. Denn plötzlich gerät die Welt des Börsenprofis ins Wanken: Bei ihm wird ALS diagnostiziert, eine als unheilbar geltende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Nur durch Zufall erfährt Arthurs Frau Julia (Suzanne von Borsody) von der Krankheit ihres Mannes. Sie fühlt sich an seiner Seite schon lange nicht mehr anerkannt oder wahrgenommen. Arthur setzt nun seine ganze Hoffnung in eine neue Gentherapie, die der Neurologe Dr. Henrik Levi (Heikko Deutschmann) entwickelt hat. Allerdings ist diese Therapie noch nicht zur Behandlung von Menschen freigegeben. Henrik riskiert seine Karriere, wenn er Arthur jetzt mit dem neuen Medikament behandelt. Als er Arthurs Frau Julia kennen lernt, wird ihm die Entscheidung noch schwerer gemacht: Julia und Henrik waren zu Studienzeiten ein Liebespaar. In der emotionalen Krise, die Julia durch Arthurs Erkrankung und die fortwährenden Eheprobleme durchmacht, flammt die alte Liebe erneut auf. Arthur muss nun alle verbleibenden Kräfte aufbieten, um nicht nur den Kampf gegen die tödliche Krankheit zu gewinnen, sondern auch die Liebe von Julia zurückzuerobern...

"Nicht ohne deine Liebe" ist ein ergreifendes Drama um einen Menschen, der durch eine Krankheit erkennt, was im Leben wirklich wichtig ist. Der erfolgreiche TV-Regisseur Sigi Rothemund ("Donna Leon", "Wilde Engel", "Praxis Bülowbogen") inszenierte das emotionale Drama sensibel und realitätsnah. Besonders ergreifend ist das Spiel der erstklassigen Darsteller, allen voran Robert Atzorn ("Die Affäre Semmeling", "Die Architekten", "Oh Gott, Herr Pfarrer"), der den toughen Börsenprofi zu Beginn des Films genauso überzeugend porträtiert wie später den verzweifelten Todkranken, der alles zu verlieren scheint. Die weiteren Hauptrollen sind mit Suzanne von Borsody ("Eine Hand voll Glück", "Dunkle Tage", "Marlene", "Wie buchstabiert man Liebe") und Heikko Deutschmann ("Der Aufstand", "Suche Mann für meine Frau") hervorragend besetzt.