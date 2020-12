Spielfilm Deutschland 2001



Mit Herzklopfen erwartet die Pferdenärrin Martina Kilian die Hochzeit mit dem glanzvollen Springreiter Arndt Graf Solm-Weltingen. Als der Graf kurz vor der Vermählung die Reiterei an den Nagel hängt, um in das Catering-Unternehmen seiner künftigen Schwiegereltern einzusteigen, muss Martina schmerzlich zur Kenntnis nehmen, dass Arndt nicht der Mann ihrer Träume ist. Während die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren laufen, verliebt Martina sich in den sympathischen Tierarzt Erik.

"Utta Danella - Die Hochzeit auf dem Lande" ist eine gefühlvolle Verfilmung des gleichnamigen Bestellers, mit Lara Joy Körner, Mathieu Carriere, Gila von Weitershausen und Pierre Brice.

Die Hochzeit der jungen Unternehmertochter Martina mit dem erfolgreichen Springreiter Arndt Graf Solm-Weltlingen steht kurz bevor. Martina freut sich darauf, sich mit ihrem Mann nach der Hochzeit einen lang gehegten Traum zu erfüllen und auf dem Land Pferde zu züchten. Denn so gegensätzlich das Paar auch sein mag, die Liebe zu Pferden verbindet die temperamentvolle Pferdenärrin und den erfolgsverwöhnten Adeligen. Ein Turnierunfall des Grafen beendet jäh diese Träume. Arndt (Mathieu Carriere) möchte fortan vom Reitsport und von Pferden nichts mehr wissen. Er wird das Angebot seines Schwiegervaters annehmen und in das Familienunternehmen einsteigen. Für Martina (Lara Joy Körner) bricht eine Welt zusammen. Während ihr zukünftiger Mann sie einfach vor vollendete Tatsachen stellt, trifft der junge Student der Tiermedizin, Erik Wilcken (Daniel Morgenroth) in ihr Leben. Erik hatte sich schon während des unheilvollen Turniers unsterblich in Martina verliebt und sucht nun wiederholt ihre Nähe. Jetzt scheint er der Einzige zu sein, der sie versteht. Er gesteht ihr freimütig seine Gefühle und nach anfänglichem Zögern fühlt Martina sich immer mehr zu ihm hingezogen. Gerade jetzt muss Arndt mit seinen neuen geschäftlichen Verpflichtungen nachkommen und hat keine Zeit, sich um seine Verlobte zu kümmern. Immer wieder begegnen sich Martina und Erik und aus zarter Zuneigung entwickelt sich leidenschaftliche Liebe. Martinas Gefühlschaos ist perfekt. Martinas Mutter (Ilse Neubauer) treibt indessen gemeinsam mit dem eigens dafür eingestellten Butler William (Pierre Brice) die Hochzeitsplanungen weiter voran. Nur Martinas eigens aus Mexiko angereiste Lieblingstante Dona Joana (Gila von Weitershausen) ahnt etwas vom Gefühlswirrwarr im Herzen ihrer Nichte und versucht, ihr beizustehen. Doch dann gerät ihr eigenes Herz in Turbulenzen, denn Butler William kommt ihr irgendwie bekannt vor. Als Arndt von seiner Geschäftsreise zurückkehrt, muss Martina eine Entscheidung treffen ...

Rollen und Darsteller: Martina Kilian Lara Joy Körner Arndt Graf Solm-Weltingen Mathieu Carriere Erik Wilcken Daniel Morgenroth Dona Joanna Martinez Gila von Weitershausen Helen Kilian Ilse Neubauer Otto Kilian Siegfried Rauch William Pierre Brice Siggi Stefan Reck Dr. Peter Mosner Michael Habeck u.a. Drehbuch: Gabriele Kister nach dem gleichnamigen Roman von Utta Danella Kamera: Jochen Radermacher Musik: Kambiz Giahi Regie: Gloria Behrens

