Spielfilm Deutschland 1999



Eine erfolgreiche Landschaftsarchitektin muss nach einer Autopanne in einem abgelegenen Schlosshotel übernachten. Dort erfährt sie, dass Laura, die 20-jährige Adoptivtochter der Schlossbesitzer, in Wahrheit ihre eigene, für tot gehaltene Tochter ist. Zu spät bemerkt sie, dass der attraktive Geschäftsfreund des Schlossherren, mit dem sie sich auf eine unbedeutende Affäre eingelassen hat, Lauras große Liebe ist.

"Das Geheimnis des Rosengartens" ist ein gefühlvolles Melodram, das mit Barbara Wussow, Christian Kohlund, Lara Joy Körner, Gesche Tebbenhoff, Diana Körner, Albert Fortell und Barbara Focke hervorragend besetzt ist.

Nach ihrer dritten Fehlgeburt hat die Landschaftsarchitektin Katharina Klante (Barbara Wussow) ihre Mutterpläne endgültig abgeschrieben. Katharina will sich künftig ganz auf ihre Karriere konzentrieren. Doch zunächst steht ein gemeinsamer Berlin-Urlaub mit ihrer Busenfreundin Monika (Gesche Tebbenhoff) auf dem Programm. Auf dem Weg in die Hauptstadt haben die beiden im strömenden Regen eine ungemütliche Autopanne. Der zufällig vorbeikommende Geschäftsmann Christian Michels (Albert Fortell) schlägt den beiden Frauen vor, ihn zum nahe gelegenen Schlosshotel zu begleiten. Der Schlossbesitzer Martin Vogt (Christian Kohlund) ist dabei, die beeindruckende Anlage nach alten Plänen zu renovieren. Da Vogt von Katharina fasziniert ist, bietet er ihr die reizvolle Aufgabe an, die verwilderten Parkanlagen nach authentischen Vorgaben zu restaurieren.

Katharina willigt ein, doch als sie sich auf eine Affäre mit dem attraktiven Christian einlässt, verfinstert sich die Atmosphäre, und der enttäuschte Vogt kündigt ihr unter einem Vorwand. Zu ihrer großen Bestürzung trifft Katharina ihre Mutter Marlies (Barbara Focke) wieder, die sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Marlies bestätigt Katharina eine furchtbare Ahnung: Martin Vogts hübsche Adoptivtochter Laura (Lara Joy Körner) ist in Wahrheit Katharinas Kind. Marlies hat ihre Tochter damals belogen und ihr erzählt, das Kind sei tot zur Welt gekommen. Danach hatte sie es zur Adoption freigegeben. Katharinas Zorn über diese ungeheuerliche Lüge ihrer Mutter weicht bald dem glücklichen Gefühl, eine Tochter zu haben. Wie sie ihr allerdings die Wahrheit sagen soll, weiß Katharina beim besten Willen noch nicht. Doch schon droht Katharina der erneute Verlust der Tochter. Sie ahnte nicht, dass ausgerechnet ihr Liebhaber Christian Lauras große Liebe ist.

"Das Geheimnis des Rosengartens" ist ein großes, prachtvoll ausgestattetes und spannend inszeniertes Melodram, das vor reizvollem Schlossambiente angesiedelt ist.