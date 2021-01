(Rooster Cogburn) Spielfilm USA 1975



"Mit Dynamit und frommen Sprüchen" ist ein vom witzig-trockenen Dialog der beiden prominenten Hauptdarsteller lebender Western, der Action und komödiantische Elemente aufs Beste vereint und vor schöner Landschaftskulisse zu einer Hommage an John Wayne und Katharine Hepburn wird. Es ist der erste und einzige Film, in dem die beiden so gegensätzlichen Hollywood-Stars gemeinsam spielten, obwohl die Hepburn, wie es heißt, schon immer den Wunsch hatte, einmal mit dem "Duke", wie Waynes Freunde ihn nannten, zu spielen.

Wegen allzu großer Schieß- und Trinkfreudigkeit wird Rooster Cogburn, der einäugige Deputy Marshal des Bezirksgerichtes von Arkansas, von seinem Posten abberufen. Richter Parker soll seine Entscheidung jedoch bald bereuen, denn eine Bande unter Führung des berüchtigten Outlaws Hawk überfällt eine Kavallerie-Eskorte, erbeutet jede Menge Sprengstoff und sorgt für Angst und Schrecken. Um endlich wieder Ruhe und Ordnung in seinen Bezirk zu bringen, bietet Parker (John McIntire) dem "abgesägten" Marshal (John Wayne) eine hohe Belohnung, wenn er die Verbrecher um Hawk (Richard Jordan) dingfest macht und lebend vor Gericht bringt. In Fort Ruby, wo die Desperados ein Blutbad angerichtet haben, findet Rooster nur noch die resolute und bibelfeste Tochter des Pfarrers, Eula Goodnight (Katharine Hepburn), und den Indianerjungen Wolf (Richard Romancito) lebend vor. Beide begleiten den Ex-Marshal auf der Verfolgung der Banditen, denen man wenig später ihre Beute abjagt. Gleichwohl bedarf es langer und abenteuerlicher Anstrengungen, um den Wagen, den die Outlaws erneut zu erobern trachten, in Sicherheit zu bringen. Dabei wird die Bande bis auf den letzten Mann aufgerieben, und es ist nunmehr an Eula, bei der Rückkehr Richter Parker klarzumachen, dass es bei Erfüllung seines Auftrags für Rooster Cogburn keine andere Lösung gab. Der Marshal wird daraufhin wieder in Amt und Würden eingesetzt und geht schon am folgenden Tag - zum Besten der Siedler von Arkansas - erneut auf Banditenfang. Rollen und Darsteller: Rooster Cogburn John Wayne Eula Goodnight Katharine Hepburn Breed Anthony Zerbe Bagby Warren Vanders Chen Lee Tommy Lee Hawk Richard Jordan Kavallerie-Leutnant J.H. Hamilton Luke Paul Koslo Red Jack Colvin Richter Parker John McIntire Shanghai McCoy Strother Martin Wolf Richard Romancito u.a. Kamera: Harry Stradling jr. Schnitt: Robert Swink Musik: Laurence Rosenthal Regie: Stuart Millar

Sendung am Sa , 27.2.2021 20:15 Uhr, Film, SWR Fernsehen