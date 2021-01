(Rocco Schiavone - La Costola di Adamo) Spielfilm Italien 2016



Beim Aufklären eines Wohnungseinbruchs entdeckt Kommissar Rocco Schiavone eine erhängte junge Frau. Ihrer Ermordung gingen offenbar jahrelange Misshandlungen voraus. Ist ihr Mann der Täter? Aber der Vice-Questore weiß nur zu gut, dass die Gerechtigkeit oft den Kürzeren zieht. Wie beim Sohn des Staatssekretärs in Rom. Damals hatte er den brutalen Vergewaltiger zusammengeschlagen - und wurde nach Aosta versetzt. Inzwischen gehen neue Vergewaltigungen auf dessen Konto. Für Schiavone steht fest - kein Täter darf ungestraft bleiben.

"Sieben Jahre sterben" ist der zweite Film der Krimiserie "Der Kommissar und die Alpen". Angesichts der Verbrechen stellt der Vice-Questore die Frage nach dem Gesetz nicht mehr und nimmt das Recht in die eigene Hand.

Noch ist es Winter im Aostatal. Und noch immer macht das raue Bergklima dem römischen Kommissar Rocco Schiavone (Marco Giallini) zu schaffen. Von seiner Geliebten Nora (Francesca Cavallin) fühlt er sich unter Druck gesetzt. Sie kann ihn seine verstorbene Frau Marina (Isabella Ragonese) nicht vergessen machen - und auch nicht die Leere, die seit ihrem Tod in ihm herrscht.

Beim Einsatz, Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen, entdeckt Vice-Questore Rocco Schiavone die junge Esther Baudo erhängt in ihrer Wohnung. Ein Selbstmord wird ausgeschlossen. Sind die Einbrecher die Mörder? Esthers Ehemann Patrizio (Simone Gandolfo) reagiert verzweifelt. Aber er hat zwei Gesichter. Die Ermittlungen bringen zutage, dass er seine Frau viele Jahre lang misshandelt hat. Es scheint, als wäre er dieses Mal zu weit gegangen. Zu weit gegangen ist auch erneut der Sohn eines Staatssekretärs in Rom. Ihm verdankt Rocco Schiavone seine Versetzung ins ungeliebte Aostatal. Der Polizist konnte es damals nicht hinnehmen, dass der Vergewaltiger unversehrt blieb, während seine Opfer schwerste körperliche Verletzungen und Traumata erlitten. Seinem Gerechtigkeitssinn folgend, schlug der Vice-Questore ihn zusammen. Als Schiavone erfährt, dass der junge Mann wieder zwei Mädchen brutal vergewaltigt hat, lässt ihn das nicht ruhen. Das perfekte Verbrechen gibt es für ihn ohnehin nicht. Umso wütender ist er darüber, dass er beinahe einem aufgesessen wäre - hätte er sich nicht einer kleinen Ungereimtheit erinnert.

In seinem zweiten Fall "Sieben Jahre sterben" steht Vice-Questore Rocco Schiavone wieder vor der Entscheidung zwischen Recht und Gerechtigkeit. Bewusst überschreitet er Gesetze - meist, um Justitia unter die Arme zu greifen. Etwas anderes kann er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Trotz dieser Entschlossenheit ist er ein gebrochener Mann, der nicht über den Tod seiner Frau und das Vergangene hinwegkommt.