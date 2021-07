Riesen Fernsehserie Norwegen 2016



Nach Hammerns und Wolls Beerdigung findet Peter Fotos aus Istanbul, die den chinesischen Handelsminister mit einem norwegischen Politiker zeigen. Als Mathiesen entdeckt, dass Ellens Wohnung beschattet wird und jemand in ihre Wohnung eingedrungen ist, kann er Peter noch rechtzeitigt warnen. Ellen gesteht Peter, dass sie für den norwegischen Geheimdienst PST arbeitet und dass die Fotos einen Spion beim Norwegischen Pensionsfonds zeigen. Die Originale der Fotos hatte Hammern in Istanbul deponiert. Dorthin reisen Ellen und Peter und lassen Mai-Lill in der Obhut von Peters Ex-Schwägerin Eva.page

Während Ellen von Hammern Abschied nimmt, findet die Trauerfeier für Woll unter öffentlicher Anteilnahme statt und Amelia empfiehlt sich für eine politische Karriere.

Johs Hansens wird zu Ulrichsens Vertrauten und soll Stine, die für Schjelderup arbeitet, ins Aus manövrieren. Doch Johs stellt sich mit Schjelderup ebenfalls gut, um im Falle dessen Wahlsieges, einen Posten zu beanspruchen.

Peter verschafft sich Zugang zu Aufnahmen aus Istanbul, die den chinesischen Handelsminister mit einem norwegischen Politiker zeigen. Die Bilder gingen per Email an Hammerns Anwalt Hellestveit, den Peter seit Tagen vergeblich kontaktiert. Als er die Aufnahmen aus Istanbul per SMS anspricht, bekommt er umgehend eine Antwort und ahnt, dass ein Unbekannter das Handy eines Toten benutzt.

Mathiesen ist wegen seiner Woll-Biografie bei VG entlassen worden und unterstützt nun Peter. Als er bei seinen Recherchen über den chinesischen Industrieminister auf ein Büro in Oslo stößt und sich nachts Zugang dazu beschafft, entdeckt er nicht nur, dass Ellens Wohnung überwacht wird, sondern auch, dass ein Maskierter in ihre Wohnung eingedrungen ist. Mathiesen warnt Peter und bezahlt dafür mit dem Leben.

Ellen wird rechtzeitig gewarnt und bringt sich mit Mai-Lill in Sicherheit. Sie gesteht Peter, dass sie für den norwegischen Geheimdienst PST arbeitet und, dass es bei dem Treffen in Istanbul um einen Spion beim Norwegischen Pensionsfonds geht. Die Originale der Fotos hatte Hammern in Istanbul deponiert. Dorthin reisen Ellen und Peter und lassen Mai-Lill in der Obhut von Peters Ex-Schwägerin Eva.

Rollgen und Darsteller: Peter Verås________Jon Øigarden Tore Verås________Terje Strømdahl Eva Verås________Ingjerd Egeberg Andreas Verås____Alexander T. Rosseland Vibeke____________Lena Kristin Ellingsen Frank Mathiesen____Nils Ole Oftebro Inger Marie________Anna Bache-Wiig Chefredakteur Holst____Vidar Sandem Leiterin Ökokrim____Andrine Sæther Tom Lied________Dennis Storhøi Jon Stensrud________Terje Ranes Yvonne Haugen____Andrea Bræin Hovig Gisle Eie________Even Rasmussen Professor Stellesnæs____Harald Brenna Jensen________Robert Skjærstad Åge Haugen________Hallvard Holmen

Regie Janic Heen, Cecilie Mosli, Roar Uthaug, Pal Jackmann

Autor: Gjermund Stenberg Eriksen