(Play it again, Sam) Spielfilm USA 1972



Diese witzige und intelligente Komödie trägt ganz die Handschrift des berühmten amerikanischen Komikers Woody Allen. Dieser schrieb nicht nur das Theaterstück, das als Vorlage dient, sondern auch das Drehbuch und spielt neben der unwiderstehlichen Diane Keaton die Hauptrolle.

Allan Felix ist ein echter Kinofanatiker. Er schreibt für ein kleines, unbedeutsames Filmmagazin und verbringt die meiste Zeit seiner ansonsten wenig aufregenden Tage in düsteren Kinos und Vorführräumen. Nicht weiter verwunderlich, dass seine Frau Nancy die Scheidung einreicht.

Kurze Zeit später erscheint Allan im Traum sein größtes Kino-Idol: Humphrey Bogart. Bogart spendet Trost und gibt ihm gute Ratschläge wie: "Frauen sind gar nicht so kompliziert. Ich habe noch keine getroffen, die eine Ohrfeige oder die Ansicht meiner Pistole nicht verstanden hätte". Daraufhin gewinnt Allan wieder Mut. Allans Freund Dick und seine Frau Linda kümmern sich um ihn und bemühen sich, ihm hübsche Mädchen zu besorgen - darunter die hinreißende Nymphomanin Jennifer.

Da Dick oft mehrere Tage unterwegs ist, treffen sich Allan und Linda häufig, um den Nachmittag im Museum oder den Abend im Kino zu verbringen. Während sie sich bemüht, für Allan ein Mädchen zu finden, das die leere Stelle in seinem Leben ausfüllen könnte, stellt sie auf einmal fet, dass Allan selbst eine leere Stelle in ihrem eigenen Leben ausfüllt. Und auch umgekehrt wird Linda allmählich die einzige Frau, bei der sich Allan wohlfühlt.

Eines Abends kommt Linda in Allans Wohnung, um ein vernünftiges Abendessen zu kochen. Wie gewöhnlich befindet sich Dick auf Reisen. Der Einfluss des Weines und der sanft strahlenden Kerzen zeigt eine unvermeidliche Wirkung. Und Humphrey Bogart, der alles mitansieht, ist mehr als zufrieden. Doch es bleiben zwei Fragen: Wie soll man es Dick beibringen? Und was für eine Zukunft haben Allan und Linda?