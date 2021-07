(One Day) Spielfilm USA 2011



Alles beginnt am 15. Juli 1988. Emma (Anne Hathaway) und Dexter (Jim Sturgess) gehen nach ihrer Abschlussfeier miteinander ins Bett. Doch die zurückhaltende junge Frau und der charmante Draufgänger verfolgen unterschiedliche Lebensziele. Am kommenden Morgen trennen sich ihre Wege wieder. Immerhin werden "Em" und "Dex" dicke Freunde. Während der kommenden 20 Jahre treffen sie sich regelmäßig, jeweils am 15. Juli, dem St. Swithin's Day, an dem sich der Legende nach entscheidet, wie das Wetter in den kommenden Wochen wird. Probleme mit den jeweiligen Lebensabschnittspartnern und der Verlauf ihrer Karrieren werden dabei besprochen. Emma will schreibend die Welt verbessern. Statt als Autorin zu reüssieren, landet sie als Kellnerin in einem zweitklassigen Tex-Mex-Restaurant und wird später Lehrerin. Sonnyboy Dex dagegen, aus reichem Hause stammend, fliegt zunächst alles zu. Der Frauenheld macht Karriere als schräger Moderator einer schrillen TV Late Night Show. Bald irrt er nur noch bekokst durch London. Das Auseinanderdriften ihrer Milieus scheint zum Bruch zu führen. Mit dem Schwinden der Jugend aber ändern sich die Charaktere. 20 Jahre nach ihrer ersten Nacht erkennen beide endlich, wonach sie immer gesucht haben.

Die tragikomische Liebesgeschichte von Emma und Dexter, die sich immer nur an einem Tag im Jahr sehen, fesselte Millionen Leser*innen. In der prickelnden Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von David Nicholls sind die grazile Anne Hathaway und der lässige Jim Sturgess zu sehen. Während beide als Liebende über 20 Jahre hinweg mit ihren Gefühlen hadern, wird der Stil- und Gesinnungswandel unaufdringlich durch Popmusik, Elektronik, Kleider und Essgewohnheiten veranschaulicht: vom Müsli zum Latte Macchiato. Regie führte die Dänin Lone Scherfig, die nach ihrer Erfolgskomödie "Italienisch für Anfänger" einmal mehr beweist, dass sie ein Händchen für verzwickte Romanzen hat. Rollen und Darsteller: Emma Morley Anne Hathaway Dexter Mayhew Jim Sturgess Alison Mayhew Patricia Clarkson Steven Mayhew Ken Stott Sylvie Romola Garai Ian Rafe Spall Tilly Jodie Whittaker Suki Georgia King Callum Tom Mison und andere Kamera: Benoît Delhomme Musik: Rachel Portman Regie: Lone Scherfig

