(Jesse James) Spielfilm USA 1939



Nachdem ihr Besitz durch Agenten der Eisenbahngesellschaft niedergebrannt wurde, überfallen Jesse James und sein Bruder Frank aus Rache Banken und Eisenbahnen. Doch das Leben als Outlaw fordert privat einen hohen Preis. Sie leben ständig in der Gefahr, verraten oder erschossen zu werden. "Jesse James - Mann ohne Gesetz" mit Tyrone Power und Henry Fonda ist erstmals in HD-Qualität im Fernsehen zu sehen.

Jesse James (Tyrone Power) und sein Bruder Frank (Henry Fonda) verteidigen ihren Besitz gegen die Agenten der Midlands-Eisenbahngesellschaft, die die kleinen Grundbesitzer zum Verkauf zwingen wollen. Als ihr Haus niedergebrannt wird und ihre Mutter dabei ums Leben kommt, ermorden sie einen Vertreter der Gesellschaft und begehen in der Folge Bank- und Eisenbahnüberfälle, um sich zu rächen. Auf die Ergreifung der Brüder wird eine hohe Belohnung ausgesetzt. Die James-Brüder sind ständig auf der Flucht und oft entgehen sie den ihnen gestellten Fallen nur knapp. Jesses Versuch, mit seiner Frau Susan (Nancy Kelly) ein neues gewaltloses Leben zu beginnen, scheitert, weil Susan das rastlose Umherziehen von einem Versteck zum anderen nicht mehr aushält. Mittlerweile ist Jesse auch vor Verrat nicht mehr sicher. So stirbt er schließlich durch seinen ehemaligen Komplizen Bob Ford (John Carradine), der ihn hinterrücks erschießt...

"Jesse James - Mann ohne Gesetz" ist ein amerikanischer Western von Regisseur Henry King aus dem Jahr 1939. Er erzählt spannend und effektvoll die Lebensgeschichte von Jesse James, einem der berühmtesten Outlaws des wilden Westens. Das SWR Fernsehen zeigt diese Perle des Western-Genres, die seit 13 Jahren nicht mehr im Fernsehen zu sehen war - erstmals in HD-Qualität.

