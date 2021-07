(Innan Frosten) Spielfilm Schweden/Deutschland 2005



Unheimliche Ereignisse zerstören die Alltagsidylle in der südschwedischen Kleinstadt Ystad: Am Himmel tauchen brennende Schwäne auf, eine Hobbygeologin verschwindet, und in der Kirche entdeckt man eine grausam hingerichtete Gynäkologin. Mit seinem Team, das durch zwei neue Kollegen - seine Tochter Linda und den eigenwilligen Stefan Lindman - verstärkt wurde, macht Kommissar Wallander bei seinen Ermittlungen nur langsam Fortschritte, bis die Polizei nach dem Fund einer Bibel und der Entführung eines Babys religiösen Fanatikern auf die Spur kommt. Als klar wird, dass die Sektierer eine Kirche in die Luft jagen wollen, in der die erste Schwulenhochzeit Schwedens zelebriert werden soll, beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen den Tod.

Die packende Verfilmung "Mankells Wallander - Vor dem Frost" entstand nach dem gleichnamigen Bestseller von Henning Mankell.

Kommissar Kurt Wallander (Krister Henriksson) hat wieder einmal zu tief ins Glas geschaut und prompt das Polizeischul-Examen seiner Tochter Linda (Johanna Sällström) verpasst. So steht die Begegnung zwischen Vater und Tochter unter keinem guten Stern, als Linda in Ystad auftaucht und ausgerechnet in seinem Kommissariat ihren Dienst antritt. Um vom Versagen als Vater abzulenken, nimmt Wallander seine Tochter mit zu einem vermeintlich harmlosen Routinefall: Birgitta Medberg (Karin Bertling), eine ältere Dame, die sich für abgelegene Wanderwege interessiert, wird vermisst. Linda ermittelt auf eigene Faust und findet die Leiche der Frau in einem Waldstück. Kurz zuvor wurden hier verbrannte Schwäne gefunden, die ein offenbar Wahnsinniger mit Benzin übergossen hatte. Wallander schäumt vor Wut, denn seine Tochter hat sich durch ihren übereifrigen Alleingang fahrlässig in Lebensgefahr gebracht. Linda hat indessen genug von ihrem Vater und zieht erst einmal zu ihrer Jugendfreundin Anna Westin (Ellen Mattsson).

Unterdessen hat Wallanders Team mit dem jungen, attraktiven Kollegen Stefan Lindman (Ola Rapace) weitere Verstärkung bekommen. Lindman zeigt für die Tochter des Kommissars mehr als nur beiläufiges Interesse, auch wenn diese sich ihm gegenüber anfangs recht kratzbürstig verhält. Der grausame Ritualmord an einer Abtreibungsspezialistin in einer Kirche und der Fund einer aus dem Dschungel Guyanas stammenden Bibel zeigen der Polizei, dass sie es mit verblendeten religiösen Fanatikern zu tun hat, die mit den Morden ein Fanal ihres fundamentalistischen Wahns setzen wollen. Die Entdeckung des geheimnisvollen Doppellebens ihrer Freundin Anna bringt Linda auf die Spur des Urhebers all der schrecklichen Taten. Diesem geheimnisvollen Mann ist Anna völlig ergeben, sie ist sein willenloses Werkzeug, das er skrupellos für sein gemeinstes Verbrechen benutzen will: ein Selbstmordattentat in einer vollbesetzten Kirche zur Verhinderung der in den Medien groß angekündigten Hochzeit zweier Homosexueller.

Mit der für den schwedischen Autor typischen Verquickung von raffinierter Kriminalgeschichte und politischem Thema bietet "Mankells Wallander - Vor dem Frost" ungewöhnlich spannende Unterhaltung. Daneben entdecken die Zuschauer*innen mit der Vater-Tochter-Beziehung ungewohnte Seiten bei Wallander, dem Krister Henriksson, einer der bekanntesten Schauspieler Schwedens, eine sensible und charmante Identität gibt. Ihm zur Seite stehen Johanna Sällström in der Rolle von Wallanders Tochter Linda und der schwedische Frauenschwarm Ola Rapace als neuer Kollege Stefan Lindman.