(Hour of the gun) Spielfilm USA 1967



Zehn Jahre nach seinem Western-Klassiker "Zwei rechnen ab" (Originaltitel: "Gunfight at the OK. Corral") aus dem Jahr 1957 mit Burt Lancaster und Kirk Douglas in den Hauptrollen drehte Regisseur John Sturges mit "Die fünf Geächteten" (Originaltitel: "Hour of the Gun") eine melancholische, weit weniger heldenhafte Version, die sich dafür weitgehend an Tatsachen hält. "Hour of the Gun" beginnt mit der Schießerei am O. K. Corral und folgt dann dem Machtkampf um die Stadt Tombstone in Arizona und der anschließenden Vendetta der Earp-Gang gegen Ike Clanton und seine Leute. In "Zwei rechnen ab" glorifiziert John Sturges noch die Gebrüder Earp samt Doc Holliday - in "Die fünf Geächteten" erzählt der Regisseur auch von den Schattenseiten der Figur Wyatt Earp und ihrer Zerrissenheit zwischen Gesetzestreue und dem Drang nach Vergeltung.

Nach einem blutigen Feuergefecht muss sich Wyatt Earp, Marshal in Tombstone, zusammen mit seinem Freund Doc Holliday und seinen Brüdern Virgil und Morgan vor Gericht verantworten. Bandenboss Ike Clanton will dem Marshal damit heimzahlen, dass Wyatt Earp mit seinen Gefährten einige Männer der Clanton-Bande erschossen hat. Obwohl Clanton schon einigen Einfluss in Tombstone hat, geht seine Rechnung nicht auf. Wyatt Earp und die anderen werden freigesprochen. Für Clanton ist das ein Grund mehr, alles zu versuchen, um seine Position in der Stadt auszubauen. Als ein neuer Marshal gewählt werden soll, lässt er einen seiner Gefolgsmänner gegen Virgil Earp kandidieren. Bald zeigt sich jedoch, dass Virgil das Rennen machen wird. Daraufhin lauern Clantons Leute Virgil Earp auf und schießen ihn zum Krüppel. Später töten sie auch hinterrücks Morgan Earp, als sich dieser an Virgils Stelle um das Marshal-Amt bewirbt. Zum Marshal der Bundespolizei ernannt, nimmt Wyatt Earp nunmehr zusammen mit Doc Holliday die Verfolgung der Mörder auf. Die Haftbefehle gegen sie dienen ihm letztlich nur als Vorwand, um Rache zu nehmen. Rollen und Darsteller: Wyatt Earp James Garner Doc Holliday Jason Robards Ike Clanton Robert Ryan Virgil Earp Frank Converse Morgan Earp Sam Melville Horace Sullivan Charles Aidman Anson Safford Austin Willis Thomas Fitch Richard Bull John P. Clum Larry Gates Dr. Goodfellow Karl Swenson Jimmy Ryan Bill Fletcher Frank Stilwell Robert Phillips und andere Kamera: Lucien Ballard Musik: Jerry Goldsmith Regie: John Sturges

Sendung am Sa , 20.3.2021 20:15 Uhr, Film, SWR Fernsehen