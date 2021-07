Heiden Fernsehserie Norwegen 2016



Mathiesen und Peter, der eine heimliche Affäre mit Ellen hat, überbringen Ellen die Nachricht von Hammerns Tod. Bei der Gelegenheit soll Peter die Daten von Hammerns privatem Rechner auf einen Stick zu ziehen, was Ellen jedoch nicht verborgen bleibt. Sie bittet Peter, herauszufinden, wer ihren Mann getötet hat und warum. Auch gibt sie ihm den Schlüssel zu einer Berghütte, in die sich Hammern zum Schreiben zurückgezogen hatte. Er und Mathiesen erkennen, dass die Spuren am Tatort auf Täter aus dem rechtsextremen Milieu schließen lassen und entdecken das Manuskript für ein Buch über einen Minister. Mathiesen gibt zu, von Hammerns Buchprojekt gewusst zu haben, und fürchtet, selbst Inhalt des Buches zu sein.

Die Ermittler gehen beim Mord an Hammern jedoch von einem islamistischen Hintergrund aus und verschärfen die Sicherheitsbedingungen während die PR-Beraterin Inger Marie, angesichts des lancierten Videos einen Kommunikations-GAU fürchtet: Tatsächlich plant Ulrichsen, einen Rachefeldzug gegen Woll und dessen Intrigen gegen sich aufzudecken. Doch als Woll ihn mit einem Papier konfrontiert, das im Widerspruch zur geplanten Bildungsreform steht, erkennt Ulrichsen, dass Staatssekretär Stine, ihn verraten hat. Sein Vertrauter rät ihm, bei der Parlamentssitzung am Abend, seine Trümpfe gegen Woll auszuspielen. Doch Woll trickst Ulrichsen aus und gewinnt neue Investitionsmöglichkeiten für den Staatlichen Pensionsfond und sichert somit die Finanzierung einer Bildungsreform. Ulrichsen gibt sich vorerst geschlagen, plant jedoch, sich an Woll zu rächen.

Rollen und Darsteller: Peter Verås Jon Øigarden Tore Verås Terje Strømdahl Eva Verås Ingjerd Egeberg Daniel Verås Anders T. Andersen Andreas Verås Alexander T. Rosseland Vibeke Lena Kristin Ellingsen Frank Mathiesen Nils Ole Oftebro Inger Marie Anna Bache-Wiig Chefredakteur Holst Vidar Sandem Leiterin Ökokrim Andrine Sæther Sportredakteur Bakke Andreas Cappelen Åge Haugen Hallvard Holmen Regie Janic Heen, Cecilie Mosli, Roar Uthaug, Pal Jackmann

Autor: Gjermund Stenberg Eriksen