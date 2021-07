Fernsehserie Norwegen 2016 Weltenesche



Peter flieht zurück nach Oslo, wo Ellens Partner Milliardeninvestitionen des Norwegischen Pensionsfonds in China freigeben. Doch Peter zwingt sie, im Austausch gegen Hammerns Daten Mai-Lill und Eva zu befreien. Dabei findet Peter heraus, dass ein chinesischer Agent Hammerns und Mathiesens Mörder ist. Ellen opfert ihren Kollegen, bevor ein SEK-Trupp das Schiff kapert und sie erschießt. Gerade als VG Woll als Mastermind bloßstellt, verkündet Ulrichsen die Umsetzung von Woll's Bildungsreform und Schjelderups Rückzug. Peter will Mai-Lill unbelastet aufzuziehen, so wie er es Ellen versprochen hat.

Amelia verlangt von Schjelderup, Inger Marie mit der Bildungsreform zu beauftragen und Ulrichsen konfrontiert ihn mit seinem Wissen um Amelias Vergewaltigung.

Als Peter und Ellen sich von einem chinesischen Agenten zu dem Schiff bringen lassen, auf dem Mai-Lill und Eva gefangen sind, begreift Peter, dass dieser Agent Hammerns und Mathiesens Mörder ist. Ellen opfert ihren chinesischen Kollegen, ist aber selbst zur Aufgabe nicht bereit. Als ein SEK -Trupp das Schiff kapert, wird Ellen erschossen.

Ulrichsen verkündet offiziell den Rückzug Schjelderups und die Umsetzung von Wolls' Bildungsreform, als VG die Identität des Mannes, der, in Absprache mit dem chinesischen Industrieminister, einen Spion im Norwegischen Pensionsfonds installierte: Michael Woll.

Ein von Hammern aufgezeichnetes Treffen mit Woll lässt keinen Zweifel an der Schuld des Politikers, der Hammern offenbart, dass niemand anderes als dessen Lebensgefährtin Ellen die Spionin ist. Er kündigt auch an, Ellens Identität öffentlich zu machen und damit ihren Tod in Kauf zu nehmen.

Peter sorgt dafür, dass Mai-Lill unbelastet von den Verstrickungen ihrer Eltern aufwächst, wie er es Ellen kurz vor ihrem Tod versprochen hat. Rollgen und Darsteller: Peter Verås________Jon Øigarden Tore Verås________Terje Strømdahl Eva Verås________Ingjerd Egeberg Andreas Verås____Alexander T. Rosseland Frank Mathiesen____Nils Ole Oftebro Inger Marie________Anna Bache-Wiig Chefredakteur Holst____Vidar Sandem Vibeke____________Lena Kristin Ellingsen Daniel Verås________Anders T. Andersen Leiterin Ökokrim____Andrine Sæther Tom Lied________Dennis Storhøi Jon Stensrud________Terje Ranes Professor Stellesnæs____Harald Brenna Bischof________Per Gørvell Jensen____________Robert Skjærstad Regie Janic Heen, Cecilie Mosli, Roar Uthaug, Pal Jackmann Autor: Gjermund Stenberg Eriksen

Sendung am Mi. , 25.8.2021 3:40 Uhr, Film, SWR Fernsehen