Fernsehserie Norwegen 2016 Opfermahl



Ellen, ist Fondsmanagerin beim Norwegischen Pensionsfond und beginnt den Tag mit Kritik ihrer Kollegen. Kurz darauf muss sie ihre Tochter, Mai-Lill, mit Fieber vom Kindergarten abholen. Unterdessen verliert ihr Lebensgefährte Hammern, nach einem vergeigten Interview des Finanzministers, Ulrichsen, seinen Job. Auch sein Chef, Mathiesen, Nachrichtenchef der Tageszeitung VG, kämpft mit Konsequenzen. Als Hammern das VG-Gebäude verlassen will, wird er von einem Vermummten erschossen und Ellen ist gezwungen, dies hilflos über ihr Handy mitanzusehen.

Ellen, ist Fondsmanagerin beim norwegischen Pensionsfond und hat keinen guten Tag: Erst stößt ihr Vorschlag, Investitionen in China anzusiedeln, auf Kritik - danach muss sie ihre Tochter, Mai-Lill mit Fieber vom Kindergarten abholen.

Ihr Lebensgefährte, Hammern, streitet sich unterdessen mit seinem Vorgesetzten, Mathiesen, dem Nachrichtenchef der Tageszeitung VG: Hammern war bei der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten Woll, anstatt den Finanzminister Ulrichsen zu interviewen. Die Veranstaltung muss vorzeitig abgebrochen werden als ein Interview mit Woll im Netz veröffentlicht wird, in dem er Ulrichsen hart angreift. Ulrichsen schäumt vor Wut, doch Woll plant, Ulrichsen zu seinem Amtsnachfolger zu machen und versucht einzulenken.

Die Redaktionsleitung beschließt, Hammern zu entlassen und verfrachtet Mathiesen auf den Posten eines Kommentators. Mathiesens Ziehsohn und Vertrauter, Peter Verås, hat eine Affäre mit Ellen, und will sich bei Hammern rächen.

Als Hammern das VG-Gebäude verlassen will, lauert ihm jemand in der Tiefgarage auf. Dieser zwingt Hammern, Ellen anzurufen, die über ihr Handy mitansehen muss, wie ihr Lebensgefährte erschossen wird. Auch die Überwachungskameras zeichnen die Tat auf und lösen im VG-Gebäude Chaos aus. Mathiesen nutzt diesen Moment, seinen Laptop gegen Hammerns auszutauschen und bittet Peter, diesen nach Auffälligkeiten zu untersuchen.

Mit Sorge verfolgt Ulrichsen, wie rasch sich die Nachricht vom Mord an Hammern verbreitet, hat er doch unmittelbar vor dessen Tod mit dem Journalisten telefoniert.

Rollen und Darsteller: Peter Verås Jon Øigarden Tore Verås Terje Strømdahl Eva Verås Ingjerd Egeberg Daniel Verås Anders T. Andersen Andreas Verås Alexander T. Rosseland Vibeke Lena Kristin Ellingsen Frank Mathiesen Nils Ole Oftebro Inger Marie Anna Bache-Wiig Chefredakteur Holst Vidar Sandem Leiterin Ökokrim Andrine Sæther Sportredakteur Bakke Andreas Cappelen Åge Haugen Hallvard Holmen Regie Janic Heen, Cecilie Mosli, Roar Uthaug, Pal Jackmann

Autor: Gjermund Stenberg Eriksen