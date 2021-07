Fernsehserie Norwegen 2016 Götterdämmerung



Ulrichsen sucht nach belastendem Material gegen Woll. Dessen Tochter Amelia, wird von einem Cyber Bully belästigt, der Amelias Vergewaltigung veröffentlichen will. Als Peter einen Anruf von Mathiesens Handy annimmt, wird er Zeuge, wie Hammerns Mörder Mathiesen entstellt. Woll versucht Amelia zur Rede zu stellen, doch sie weicht ihm aus und schlägt vor, im Ausland zu studieren. Peter und Ellen entdecken, dass Hammern Dokumente aus dem rechtsextremen Milieu sammelte und mit Woll in Kontakt stand. Als Peter ihn ausfragen will, wird Woll mit einem gezielten Kopfschuss getötet.

Ulrichsen zweifelt an der Loyalität seiner Vertrauten und sucht nach belastenden Informationen gegen Woll. Mathiesen lässt Peter über das Buchprojekt im Unklaren. Beleidigt nimmt Peter sein Gespräch nicht an, als Mathiesen ihn später anruft. Dass Mathiesen in tödlicher Gefahr schwebt, ahnt Peter nicht.

Wolls Tochter Amelia entdeckt einen verstörenden Kommentar in ihrem Blog und bittet Inger Marie um Hilfe, als ein anonymer Verfasser zu veröffentlichen droht, dass Amelia bei einem Parteitag vergewaltigt wurde.

Erneut geht auf Peters Handy ein Anruf von Mathiesen ein, der in der Gewalt von Hammerns Mörder ist und Peter wird Zeuge, wie dieser Mathiesen ein Auge aussticht. Als Woll von einem Unbekannten via SMS über Amelias Vergewaltigung informiert wird, stellt er sie zur Rede, doch sie weicht aus und will Staatssekretär Johs Hansen auf keinen Fall in dieser Angelegenheit ins Vertrauen ziehen. Amelia bittet Woll, nicht zurückzutreten. Stattdessen will sie in den USA studieren, wo sie auf Anonymität hofft.

Unterdessen decken Peter und Ellen auf, dass Hammern Dokumente aus dem rechtsextremen Milieu sammelte und mit jemandem aus dem Finanzministerium in Kontakt stand. Mit diesem Ansprechpartner will Peter sich treffen und der ist niemand geringeres als Woll, der wegen illegalen Abhörens gegen Hammern vorgehen wollte. Woll vermutet innerparteiliche Gegner seiner Bildungsreform als Hammerns Hintermänner. Wie aus dem Nichts wird Woll mit einem gezielten Schuss in den Kopf getötet.

Rollen und Darsteller: Peter Verås Jon Øigarden Tore Verås Terje Strømdahl Eva Verås Ingjerd Egeberg Daniel Verås Anders T. Andersen Andreas Verås Alexander T. Rosseland Vibeke Lena Kristin Ellingsen Frank Mathiesen Nils Ole Oftebro Inger Marie Anna Bache-Wiig Chefredakteur Holst Vidar Sandem Leiterin Ökokrim Andrine Sæther Sportredakteur Bakke Andreas Cappelen Åge Haugen Hallvard Holmen Regie Janic Heen, Cecilie Mosli, Roar Uthaug, Pal Jackmann

Autor: Gjermund Stenberg Eriksen