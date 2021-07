Fernsehserie Norwegen 2016 Fenriswolf



Peter, Mathiesen und Ellen sind in der Gewalt von Robert Senje, Wolls unehelichem Sohn. Peter gelingt die Flucht in den Wald und seine Kollegen bei VG zu informieren bevor Robert ihn zurück ins Bauernhaus schleppt. Bei einem Einsatz gegen die rechte Szene, erfährt Inger Marie von Roberts Existenz und seinem Kontakt zur Szene. Ein SEK-Trupp umstellt Roberts Haus und erschießt Robert. In den Medien wird Robert als Wolls Mörder dargestellt, doch Peter weiß, dass dies nicht stimmt. Er kontaktiert Hammerns Anwalt, Hellestveit, der ihm aus Sorge um sein Leben jede Auskunft verweigert.

Peter, Mathiesen und Ellen sind in der Gewalt von Robert Senje, dem Sohn des Ministerpräsidenten Woll und dessen Schwägerin. Wolls Bruder, der offizielle Vater, misshandelte Robert und nach dem Tod seines Bruders kaufte Woll für Robert das Anwesen aus schlechtem Gewissen.

Peter gelingt die Flucht in den Wald, von wo aus er seine Kollegen bei VG informieren kann, bevor Robert ihn außer Gefecht setzt und zurück ins Bauernhaus schleppt.

Unterdessen startet in Trøndelag ein Polizeieinsatz, gegen eine rechtsradikale Zelle, der in einem Fiasko endet: Ein Beamter wird von einem Kollegen angeschossen, den Rechtsradikalen ist keine Straftat nachzuweisen. Doch wenigstens erfährt Inger Marie von Roberts Existenz und seinem Kontakt zur Szene in Trøndelag.

Robert schwört, den Pfleger, den Woll für ihn engagiert hatte, nicht getötet und in den Gefrierschrank gesteckt zu haben. Auch mit dem im Haus befindlichen Waffenarsenal will er nichts zu tun haben. Als Polizeikräfte sein Grundstück umstellen, tritt Robert mit Ellen, deren Lebensgefährten Hammern er für Wolls Tod verantwortlich macht, als Schutzschild vor die Tür und verlangt einen Medienvertreter als Verhandlungspartner. Als vom zugeschalteten Ulrichsen der Befehl ausbleibt, erschießt ein SEK-Mann Robert aus eigener Initiative. Ellen bleibt unverletzt. Erst jetzt stellt sich heraus, dass Roberts Pistole nicht geladen war.

In den Medien wird Robert als Wolls Mörder dargestellt, doch Peter weiß, dass dies nicht stimmt. Er kontaktiert Hammerns Anwalt Hellestveit, der ihm aus Sorge um sein eigenes Leben jede weitere Auskunft verweigert.

Rollgen und Darsteller: Peter Verås________Jon Øigarden Tore Verås________Terje Strømdahl Eva Verås________Ingjerd Egeberg Andreas Verås____Alexander T. Rosseland Vibeke____________Lena Kristin Ellingsen Frank Mathiesen____Nils Ole Oftebro Inger Marie________Anna Bache-Wiig Chefredakteur Holst____Vidar Sandem Leiterin Ökokrim____Andrine Sæther Tom Lied________Dennis Storhøi Jon Stensrud________Terje Ranes Yvonne Haugen____Andrea Bræin Hovig Gisle Eie________Even Rasmussen Professor Stellesnæs____Harald Brenna Jensen________Robert Skjærstad Åge Haugen________Hallvard Holmen

Regie Janic Heen, Cecilie Mosli, Roar Uthaug, Pal Jackmann

Autor: Gjermund Stenberg Eriksen