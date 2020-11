Fernsehfilm Deutschland 2015



Jetzt wird's ernst: Das Kirchendach ist über Pfarrer Schäuble zusammengekracht. Und das für die Reparatur gesammelte Geld hat der durstige Hirte längst versoffen. Einzige Chance sehen die schwer bemühten Dörfler in einem Wettbewerb für Musikkapellen in Hamburg. Sollten die Rieslinger den Wettstreit gewinnen, wären sie ihre Sorge los. Doch dazu müssen sich die Rockband aus Unterrieslingen und die Blaskapelle aus Oberrieslingen zusammentun. Tatsächlich schaffen sie es, nach dem ein oder anderen Missklang gemeinsam in den Bus gen Norden zu steigen ...

In den schwäbischen Dörfern Ober- und Unterrieslingen kann von Frieden mal wieder nicht die Rede sein. Wegen jedem Mist bricht die alte Gegnerschaft wieder aus. Auch diverse Liebschaften zwischen den Familien Häberle und Rossbauer, Oberrieslinger die einen, Unterrieslinger die anderen, werden in Mitleidenschaft gezogen. Man ist ja loyal mit seinem Dorf. Und nicht auf den Mund gefallen, wenn es gilt, Interessen durchzusetzen. Trotzdem, jetzt wird's ernst: Das Kirchendach ist über Pfarrer Schäuble zusammengekracht. Und das Geld, das für die Kirchenreparatur gesammelt worden war, hat der durstige Hirte längst versoffen. Ein Kredit von der Bank ist nicht drin. Ihre Chance sehen die schwer bemühten Dörfler in einem Wettbewerb für Kapellen in Hamburg. Das passt doch, auch wenn mit Kapelle in dem Fall nicht ihr Kirchlein, sondern eine Musikkapelle gemeint ist. Sollten die Rieslinger den Wettstreit gewinnen, wären sie ihre Sorge los. Doch dazu müssen sich die Rockband aus Unterrieslingen und die Blaskapelle aus Oberrieslingen zusammentun. Tatsächlich schaffen sie es, nach dem ein oder anderen Missklang gemeinsam in den Bus gen Norden zu steigen ...

Nach dem Erfolg ihrer ersten schwäbischen Sommerkomödie "Die Kirche bleibt im Dorf" konfrontiert Ulrike Grote im zweiten Teil "Täterätää" - Die Kirche bleibt im Dorf 2" die schwäbischen Dörflerinnen und Dörfler nicht nur miteinander, was ja allein schon jede Menge amüsanter Reibung erzeugt, sondern auch mit der norddeutschen Außenwelt. Natalia Wörner, Karoline Eichhorn, Julia Nachtmann, Stephan Schad, Hans Löw, Christian Pätzold, Franziska Küpferle, Sabine Hahn, Ulrich Gebauer u. v. a. fanden wieder zu einer liebenswert-anarchischen Truppe zusammen, die mit großer Lust an schwäbischer Direktheit vor keinem Konflikt zurückscheut. Dabei entstand eine beschwingte, gut gelaunte Komödie mit Dialekt und jeder Menge Musik.