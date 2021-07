Fernsehfilm Deutschland 2012



Brieftauben und Lügen haben zwei Dinge gemeinsam: Sie vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit - und sie kommen immer wieder zurück.

Für Mathias Wengeler (Axel Prahl) ist der Brieftaubenschlag auf dem Dach seines Hauses mehr als nur Taubensport. Seinen Tauben gilt seine ganze Leidenschaft. Wenn er nicht bei der ungeliebten Arbeit im Call-Center ist und sich dort die Standpauken seines Chefs anhören muss, kümmert er sich liebevoll um die gefiederten Prachtexemplare, die, je nach Geschlecht, entweder Richard Burton oder Liz Taylor heißen. Zu kurz kommen dabei leider Tochter Dani (Luise Risch) und Ehefrau Rita (Beata Lehmann). Zwischen ihr und Mathias gibt es immer öfter Streit, was vor allem an den beträchtlichen Stapeln unbezahlter Rechnungen und Mahnungen liegt. Zu allem Überfluss soll das Kinderheim, in dem Rita arbeitet, geschlossen werden. Und was macht Mathias? Kauft säckeweise Taubenfutter. So langsam reicht es Rita. Von nun an gilt: Die Tauben oder sie. Doch bringt es Mathias übers Herz, sich von seinen Lieblingen zu trennen? Die Rettung naht ausgerechnet in Gestalt von Ronny Kowallek (Peter Lohmeyer), des Quälgeists vergangener Kindheitstage. Der hat es sich in den Kopf gesetzt, das größte Brieftaubenrennen der Welt zu gewinnen, in Südafrika. Preisgeld: eine Million Dollar. Mathias, der Taubenflüsterer, soll sein Partner werden und die siegreiche Taube züchten. Der lehnt zunächst ab: Seine geliebten Taylor/Burtons dem windigen Ronny in den Dienst zu stellen ist mit Mathias' Taubenvater-Ehre nicht vereinbar. Aber was ist, wenn es Rita mit der Scheidung wirklich ernst meint? Immerhin würde Ronny die Tauben bei sich unterstellen, so dass Mathias ihr weismachen könnte, dass er sein teures Hobby ihr zuliebe aufgibt. Mathias willigt ein und zunächst scheint der Plan sogar aufzugehen, aber bald schon fliegen ihnen die Federn nur so um die Ohren. Nach überstandenen Startschwierigkeiten brechen Dani, Mathias und Ronny schließlich nach Südafrika auf - aber das Millionenrennen hat noch jede Menge Überraschungen parat ...

.SPC 0