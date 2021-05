(Fair Game) Spielfilm USA 2010



Kurz nach den Anschlägen des 11. September 2001 wird der erfahrenen CIA-Agentin Valerie Plame die Leitung einer Irak-Einsatzgruppe anvertraut. Ziel der verdeckten Ermittlungen ist es, den irakischen Machthaber Saddam Hussein des heimlichen Baus von Nuklearwaffen zu überführen, um damit einen militärischen Einmarsch im Irak zu rechtfertigen. Auch Valeries Ehemann Joe Wilson, ein angesehener Diplomat, nimmt an den ausgedehnten Untersuchungen teil, die jedoch nicht zum erwünschten Ergebnis führen. Als Präsident George W. Bush trotzdem dem Irak den Krieg erklärt und dabei die Fakten ins Gegenteil verkehrt, ist Joe außer sich. Er verfasst einen offenen Brief an die "New York Times" und bringt damit einen Stein ins Rollen, der sowohl sein als auch Valeries Leben zu zerstören droht.

"Bourne"-Regisseur Doug Liman inszenierte einen brisanten Polit-Thriller mit Starbesetzung, der auf wahren Begebenheiten beruht.

Wenn es um verdeckte Einsätze in Krisengebieten geht, ist Valerie Plame (Naomi Watts) eine der Top-Agentinnen des CIA. Außer ihrem Ehemann, dem Diplomaten und ehemaligen Afrika-Botschafter Joe Wilson (Sean Penn), ahnt niemand etwas von dem Doppelleben der zweifachen Mutter. Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 wird Valerie die organisatorische Leitung einer Sondereinsatzgruppe für den Irak anvertraut: Der Bush-Regierung ist daran gelegen, möglichst schnell Schuldige und Drahtzieher der Anschläge dingfest zu machen und Ergebnisse präsentieren zu können. Saddam Hussein gilt als einer der Hauptverdächtigen. Der irakische Despot soll aus dem Niger 500 Tonnen Uranerz zur Herstellung von Nuklearwaffen bezogen haben - ein Beweis für diese Transaktion steht allerdings noch aus. Im Auftrag des CIA wird Joe in den afrikanischen Staat geschickt, doch seine Recherchen bleiben erfolglos. Auch ein zweites Verdachtsmoment gegen den irakischen Diktator erweist sich als nicht haltbar. Um einen geplanten kriegerischen Einmarsch in den Irak rechtfertigen zu können, verschärft das Weiße Haus den Druck. Valerie sieht sich gezwungen, die aus ihrem Heimatland emigrierte Ärztin Dr. Zahraa (Liraz Charhi) auf eine gefährliche Undercover-Mission in den Irak zu schicken. Dort soll deren Bruder als Mitarbeiter des Waffenprogramms tätig sein. Doch ein solches Programm existiert nicht mehr. Im Januar 2003 lässt Präsident George W. Bush Bagdad bombardieren. Seine offizielle Begründung stützt sich auf eben jene "Fakten", die man intern als falsch deklarierte. Besonders der streitbare, wahrheitsliebende Joe fällt aus allen Wolken, denn seine Erkenntnisse werden plötzlich ins Gegenteil verkehrt. Wütend verfasst er einen Brief an die "New York Times", in dem er seine Sicht der Dinge darstellt. Ein schwerer Fehler, denn wer sich mit dem Weißen Haus anlegt, hat einen übermächtigen Gegner. Valerie wird enttarnt, ihre Informantinnen und Informanten geraten in Lebensgefahr, Joseph sieht sich einer Rufmord-Kampagne ausgesetzt, das Privatleben der Eheleute bricht auseinander. Die Hetzjagd hat begonnen.

Der diesem Film zugrunde liegende Polit-Skandal im Umfeld von 9/11 und dem zweiten Irak-Feldzug unter George W. Bush erreichte in den USA als "Plame-Affäre" oder "Plamegate" zweifelhafte Berühmtheit: Ein Musterbeispiel dafür, wie eine zu allem entschlossene Regierung ihre Interessen durchsetzt, selbst wenn sie dafür der gesamten Bevölkerung die Unwahrheit verkünden und loyale Mitarbeiter*innen über die Klinge springen lassen muss. Regisseur Doug Liman - seit "Die Bourne Identität" bekannt für seine schnörkellose, zupackende Art - machte aus dem brisanten Stoff politisches Thriller-Kino mit wachem Verstand und einer klaren Haltung, das sich nicht scheut, einen schonungslosen Blick hinter die Kulissen skrupelloser Machtinteressen zu werfen. Seine Starbesetzung mit Naomi Watts ("The Impossible", "Diana") und dem zweifachen Oscar-Preisträger Sean Penn ("Mystic River", "Milk") erweist sich dabei als publikumswirksamer Garant.