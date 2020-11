Not macht erfinderisch - Kreativität auch! Und so gibt es in Zeiten, in denen der Wohnungsmarkt landauf landab angespannt ist, Menschen, die in besonderen Behausungen leben. Dabei wohnen sie an Orten, die ursprünglich einem anderen Zweck dienten und nun mit kreativen Ideen zum neuen Zuhause werden. Mit dabei ein ehemaliges Gefängnis, das zu einer geräumigen Villa wurde, eine Wagenburg, in der ihre Bewohner mit viel Gemeinsinn aber ohne fließend Wasser und Strom leben, oder ein Künstler, der dem, was andere wegwerfen, ein ganzes Haus gebaut hat. mehr...