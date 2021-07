Eiszeit Fernsehserie Norwegen 2016



Peter bleibt beim Anschlag auf Woll unverletzt. Ulrichsen lässt sich vom König zum kommissarischen Ministerpräsidenten ernennen.

Wie durch ein Wunder ist Peter beim Anschlag auf Woll unverletzt geblieben. Der Angreifer hat es darauf angelegt, dass Peter in ihm Hammerns Mörder wiedererkennt.

Als das Kabinett zusammentritt, hat Ulrichsen bereits Fakten geschaffen und sich vom König zum kommissarischen Ministerpräsidenten ernennen lassen. Doch der Bildungsminister Schjelderup gibt nicht auf und versucht, Ulrichsen zur Annahme der Bildungsreform zu zwingen. Auf Anraten Inger Maries, die Ulrichsen umgehend zur Staatssekretärin für Innere Sicherheit ernannt hat, gibt dieser ein TV-Interview, in dem er seinen Verbleib im Amt an die Überführung von Wolls Mörder koppelt.

Mathiesen gesteht Peter, dass er an Wolls Biografie gearbeitet hat. Vor allem aber hat er Hammern bei der Recherche an dessen Buch geholfen. Ellen ist wohl oder übel auf die Unterstützung des ihr verhassten Mathiesen angewiesen, um den Mörder ihres Lebensgefährten zu überführen.

Mathiesen führt Peter und Ellen zu einem verwahrlosten Anwesen auf dem Land, das eines der Geheimnisse der Familie Woll birgt. Doch sie sind nicht allein: Als sie im Keller, der offenbar einem Rechtsextremen als Refugium gilt, eine Leiche im Gefrierschrank entdecken, wird die Tür hinter ihnen zugeschlagen.

Peter Verås________Jon Øigarden Tore Verås________Terje Strømdahl Eva Verås________Ingjerd Egeberg Andreas Verås____Alexander T. Rosseland Vibeke____________Lena Kristin Ellingsen Frank Mathiesen____Nils Ole Oftebro Inger Marie________Anna Bache-Wiig Chefredakteur Holst____Vidar Sandem Leiterin Ökokrim____Andrine Sæther Tom Lied________Dennis Storhøi Jon Stensrud________Terje Ranes Yvonne Haugen____Andrea Bræin Hovig Gisle Eie________Even Rasmussen Professor Stellesnæs____Harald Brenna Jensen________Robert Skjærstad Åge Haugen________Hallvard Holmen

Regie Janic Heen, Cecilie Mosli, Roar Uthaug, Pal Jackmann

Autor: Gjermund Stenberg Eriksen