(Byfanen) Spielfilm Schweden 2005



Ein harmloser Dorftrottel, der wegen seiner Vorliebe für Sternzeichen den Spitznamen "Astro-Göran" trägt, betritt die Sparkasse von Ystad mit einer scharfen Bombe und erzwingt die Überweisung eines kleineren Geldbetrags auf ein ausländisches Konto. Anschließend sprengt er sich vor den Augen der entsetzten Einwohner*innen in die Luft. Kommissar Wallander, der in diesem Fall erstmals offiziell mit seiner Tochter Linda zusammenarbeitet, ermittelt rasch den Empfänger des Geldes: Eric Leike, zwielichtiger Besitzer einer dänischen Privatklinik, ist nicht begeistert, dass die Polizei ein gut gehütetes Geheimnis lüftet - "Astro-Göran" war sein unehelicher Sohn. Der Fall scheint klar, doch als auch Leike durch eine Bombe stirbt, steht Wallander vor einem Rätsel.

"Mankells Wallander - Tod in den Sternen" mit Krister Henriksson in der Rolle des populären Kommissars entstand nach Motiven des schwedischen Bestsellerautors Henning Mankell. Henriksson gilt als einer der renommiertesten Schauspieler Schwedens. Johanna Sällström hatte die Rolle seiner Tochter Linda übernommen und Schauspieler Ola Rapace spielte Wallanders Kollegen Stefan Lindman.