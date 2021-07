(Bröderna) Spielfilm Schweden 2005



Der Tod seiner Jugendliebe Carolina, die zusammen mit ihrem Mann Olof Wachtmann grausam ermordet wird, macht Kommissar Wallander schwer zu schaffen. Ein nach demselben Muster durchgeführter Doppelmord an dem Ehepaar Pihlskiöld führt Wallander auf eine Spur, die 25 Jahre zurück in die Vergangenheit führt. Olof Wachtmann und Arne Pihlskiöld, einst Waffenbrüder in der Fremdenlegion, vergewaltigten damals eine Frau vor den Augen ihrer Söhne. Khalid Houari, inzwischen Besitzer einer schwedischen Importfirma, hat die Peiniger seiner Mutter zufällig wieder getroffen. Doch sein Rachefeldzug ist noch nicht beendet. "Mankells Wallander - Eiskalt wie der Tod" ist ein packend inszenierter Krimi nach Motiven des schwedischen Bestseller-Autors Henning Mankell.

Kommissar Wallander (Krister Henriksson) ist geschockt. Bei einem Routineeinsatz trifft er seine große Jugendliebe Carolina (Sofie Lindberg) wieder, die ihn seinerzeit verschmähte, um den reichen Olof Wachtmann (Anders Aldgard) zu heiraten. Kurz darauf werden Carolina und ihr Mann grausam ermordet. Die Verletzungen deuten darauf hin, dass die Täter ihre Opfer leiden ließen. Auf dem Grundstück der Wachtmanns wurde ein Militär-Lkw gesehen, doch aufgrund eines Manövers wimmelt es in Ystad vor Militärfahrzeugen. Als der Geschäftsmann Arne Pihlskiöld (Magnus Skogsberg) von dem Mord an Olof Wachtmann erfährt, hat er es sehr eilig, das Land zu verlassen. Doch dazu kommt es nicht mehr, denn Pihlskiöld und seine Frau Anita (Saga Jönsson) werden nach demselben Muster ermordet wie die Wachtmanns. Wallander verfolgt eine Spur, die 25 Jahre zurück in die Vergangenheit führt. Olof Wachtmann und Arne Pihlskiöld, seinerzeit Waffenbrüder in der Fremdenlegion, vergewaltigten eine Frau vor den Augen ihrer Söhne. Khalid Houari (Arben Latifi), inzwischen Besitzer einer schwedischen Importfirma, hat die Peiniger seiner Mutter zufällig wieder getroffen - und sich gerächt. Nur Johan Karlsson (Allan Svensson), der Komplize von Wachtmann und Pihlskiöld, ist noch am Leben. Als Wallander ihn zusammen mit Linda (Johanna Sällström) und Stefan Lindman (Ola Rapace) warnen will, erlebt er eine Überraschung ...

Krister Henriksson, einer der bekanntesten Schauspieler Schwedens, verkörperte den charismatischen Kommissar Kurt Wallander. Die aufstrebende Johanna Sällström hatte die Rolle seiner Tochter Linda übernommen und der gefragte Schauspieler Ola Rapace spielte Wallanders Kollegen Stefan Lindman. Rollen und Darsteller: Kurt Wallander Krister Henriksson Linda Wallander Johanna Sällström Stefan Lindman Ola Rapace Ann-Britt Höglund Angela Kovács Martinsson Douglas Johansson Nyberg Mats Bergman Svartman Fredrik Gunnarsson Lisa Holgersson Chatarina Larsson Ebba Marianne Mörck Karin Linder Stina Ekblad Göran Rolf Engdahl Hauptmann Andersson Bo G. Andersson Johan Karlsson Allan Svensson Olof Wachtmann Anders Aldgård Carolina Wachtmann Sofie Lindberg Lars Berg Fredrik Dolk und andere Kamera: Peter Mokrosinski Musik: Adam Norden Regie: Jorn Faurschou

