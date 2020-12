(An Enemy to die for) Spielfilm Deutschland/Norwegen/Schweden 2012



Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 startet der deutsche Geologe Friedrich Mann mit Kollegen aus England und Schweden eine Polarexpedition. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen Beweise für die Theorie finden, dass die Kontinente der Erde vor Millionen Jahren alle miteinander verbunden waren. Doch der plötzliche Kriegsbeginn sorgt an Bord des Schiffes für immer größere Spannungen - zumal der Kapitän Norweger ist und die Besatzung aus Russen besteht. Nur mühsam können die Feindseligkeiten in Zaum gehalten werden. Schließlich erhält Mann aus Deutschland den Befehl, das Kommando an Bord zu übernehmen und mit dem Schiff in den Krieg zu ziehen.

Das hochkarätig besetzte Abenteuerdrama wurde von der Kritik für die komplexe Figurenzeichnung und die packende Thriller-Spannung hoch gelobt.

Europa, 1939. Trotz der angespannten politischen Situation bricht eine deutsche Polarexpedition in Richtung Arktis auf. Der Geologe Friedrich Mann (Axel Prahl) soll im Auftrag der Nazi-Regierung Beweise für eine bereits 1912 veröffentlichte Theorie sammeln: Der renommierte Wissenschaftler Alfred Wegener behauptete darin, dass alle Erdkontinente vor Millionen Jahren miteinander verbunden waren. Auf der Expedition wird Mann neben der kenntnisreichen Assistentin Leni Röhm (Jeanette Hain) auch von drei ausländischen Kollegen begleitet: Den beiden Briten Terrence (Tom Burke) und Martin (Allan Corduner) sowie dem schwedischen Sprengstoffexperten Gustav (Richard Ulfsäter). Aber auch sonst befindet sich Mann an Bord des Forschungsschiffs in eher feindlicher Umgebung: Der Kapitän (Sven Nordin) ist Norweger, die Matrosen stammen überwiegend aus Russland.

Trotz der politischen Spannungen zwischen ihren Heimatländern versuchen die Expeditionsteilnehmer, sich auf ihr gemeinsames Ziel zu konzentrieren. Doch als die Nachricht vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eintrifft, kann bald auch die Wissenschaft keine Brücke mehr bilden: Aus Kollegen und Partnern werden Feinde. Auf Befehl aus Berlin soll Friedrich Mann den norwegischen Kapitän entmachten und mit dem gekaperten Schiff der deutschen Eismeerflotte zu Hilfe kommen. So entwickelt sich an Bord des Forschungsschiffs ein aufreibendes Psychoduell. Hass und Fanatismus brechen sich Bahn, aus der wissenschaftlichen Expedition wird ein Kampf ums Überleben. Loyalitäten bröckeln und nicht jeder an Bord ist das, was er zu sein vorgab. Vor allem Leni, die sich in Gustav verliebt hat, weiß nicht, auf welcher Seite sie stehen soll. Aber auch der linientreue Friedrich Mann beginnt, an den Befehlen aus Berlin zu zweifeln.

In einer Mischung aus Abenteuerfilm, Melodram und Thriller entwickelt der preisgekrönte Regisseur und Drehbuchautor Peter Dalle eine packende Geschichte über Menschlichkeit und Moral in Zeiten des Krieges. Für die spektakulären Landschaftsaufnahmen zeichnet Göran Hallberg ("Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand") verantwortlich. In den Hauptrollen liefern Axel Prahl und Jeanette Hain vielschichtige Darstellungen zweier Menschen in moralischen Konflikten. Außerdem dabei: der Brite Tom Burke, Star der Serie "Die Musketiere", und der Schwede Richard Ulfsäter, bekannt durch die Krimiserie "Ein Fall für Annika Bengtzon". Rollen und Darsteller: Friedrich Axel Prahl Leni Jeanette Hain Gustav Richard Ulfsäter Terrence Tom Burke Martin Allan Cordner Kapitän Sven Nordin und andere Kamera: Göran Hallberg Musik: Adam Nordén Regie: Peter Dalle

Sendung am Do , 28.1.2021 1:05 Uhr, Film, SWR Fernsehen