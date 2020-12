(An Affair To Remember) Spielfilm USA 1957



Der Frauenheld Nick Ferrante und die Nachtclub-Sängerin Terry McKay treffen sich an Bord eines Luxusdampfers auf dem Weg von Europa nach New York. Obwohl Nick einer reichen Erbin als Ehemann versprochen ist und Terry einen Freund in New York hat, verlieben sich die beiden ineinander. Bevor sie von Bord gehen, verabreden sie, sich in sechs Monaten auf dem Empire State Building zu treffen. Doch auf dem Weg dorthin hat Terry einen schweren Unfall ...

"Die große Liebe meines Lebens" ist die Neuverfilmung von "Ruhelose Liebe" von 1939, den ebenfalls Leo McCarey inszenierte. Hier glänzt das Star-Duo Cary Grant und Deborah Kerr durch spritzige Dialoge. Der Film wurde für vier Oscars nominiert, gewann zwei Preise und diente als Inspiration für den modernen Liebesfilmklassiker "Schlaflos in Seattle". Rollen und Darsteller: Nickie Ferrante Gary Grant Terry McKay Deborah Kerr Ken Bradley Richard Denning Lois Clark Neva Patterson Großmutter Cathleen Nesbitt u.a. Kamera: Milton R. Krasner Musik: Jack Martin Smith Regie: Leo McCarey

