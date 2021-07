(A Walk in the Woods) Spielfilm USA 2015



Zwei Hollywood-Legenden auf dem amerikanischen Jakobsweg: Robert Redford und Nick Nolte spielen die Hauptrollen in der selbstironischen Outdoor-Komödie. Ursprünglich hatte Redford die Verfilmung von Bill Brysons Bestseller als Buddy-Movie mit Paul Newman geplant, seinem kongenialen Partner aus den Klassikern "Der Clou" und "Zwei Banditen - Butch Cassidy und Sundance Kid". Leider machte Newmans schwere Erkrankung einen Strich durch die Rechnung. Erst viele Jahre später feierte "Picknick mit Bären" 2015 seine Premiere bei dem von Redford gegründeten Sundance Film Festival.

Der berühmte Reiseschriftsteller Bill Bryson (Robert Redford) ist gelangweilt vom Ruhestand. Auf seine alten Tage möchte er noch einmal ein Abenteuer erleben und setzt sich in den Kopf, den 3500 Kilometer langen Appalachian Trail zu gehen - von den Südstaaten bis zur kanadischen Grenze. Nur der "wahre" Hiker, einer von zehn, schafft einen der längsten Wanderwege der Welt! Bills Frau Cathy (Emma Thompson) hält sein Vorhaben für Wahnsinn, er lässt sich aber nicht davon abbringen. Ihr zuliebe sucht sich Bill einen Gefährten für den Weg durch die Wildnis, wo Bären und andere Gefahren lauern. Nur ein Jugendfreund, zu dem er seit langem keinen Kontakt hat, meldet sich. Katz (Nick Nolte), ein ehemaliger Alkoholiker, ist eine mehr als fragwürdige Verstärkung: Er schleppt einiges an Übergewicht und reichlich seelischen Ballast mit sich. Darüber hinaus ist es kein gutes Vorzeichen, dass sich die beiden schon einmal auf einer Reise zerstritten haben. Damals, vor 40 Jahren, trennten sich in Europa ihre Wege. Was seinerzeit schiefging, haben beide nicht vergessen. Ihre Erinnerungen an die wilden Zeiten geben aber auch Mut. Bill und Katz wissen: Um die beschwerliche Wanderung durch die Appalachen zu schaffen, müssen sie sich zusammenraufen. Mit der Gelassenheit des Alters machen die beiden einen Neuanfang. Rollen und Darsteller: Bill Bryson Robert Redford Stephen Katz Nick Nolte Mary Ellen Kristen Schaal Rei Dave Nick Offerman Jeannie Mary Steenburgen Catherine Bryson Emma Thompson Sam Bryson R. Keith Harris TV Moderator Randall Newsome Donna Hayley Lovitt Darren Linds Edwards Beulah Susan McPhail Erster junger Wanderer Andrew Vogel Zweiter junger Wanderer Derek Krantz Becca Gaia Wise Enkel Tucker Meek Enkelin Chandler Head und andere Kamera: John Bailey Musik: Nathan Larson Regie: Ken Kwapis

