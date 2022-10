Frisches Felchen (Fisch) vom Lagerfeuer auf einem Boot zubereitet

per Mail teilen

Frischer Fisch, ein Lagerfeuer und eine Pfanne – darum geht’s in dieser Folge SWR Feuer & Pfanne. Frank kocht an einem ganz besonderen Ort. Auf einem kleinen Boot mitten auf dem Laacher See. Das darf nicht jeder, wir hatten extra eine Erlaubnis dafür, aber der Fisch schmeckt auch auf jeder anderen Feuerstelle gut!

Das Besondere: Frank brät ihn nicht nur einfach, er filetiert und konfiert die frisch gefangenen Felchen aus dem Klostersee bei Maria Laach. Für euch erklärt er jeden Schritt und drumherum dürft ihr einfach der Natur, dem Wasser und dem Feuer lauschen, ganz ASMR eben.