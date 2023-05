Steinpilzrisotto aus dem Soonwald

per Mail teilen

Was gibt es Schöneres als im Wald Pilze zu sammeln und im Anschluss in einem schmackhaften Risotto zu genießen? Frank zaubert uns in dieser Folge Feuer und Pfanne ein Waldpilzrisotto mit Käsechips.

Die Steinpilze hat er im schönen Argenthal in Reinland-Pfalz gesammelt. Der Käse stammt vom Demeter-Hof in Lehnmühle in Dörrebach. Frank kocht das Gericht mitten im Wald, auf der Ochsenbaumer-Höhe. Bei diesem leckeren Anblick von Reis, Butter, geschmolzenem Käse auf dem Lagerfeuer bekommt jeder Pilzsammler Lust auf die nächste Wanderung!