Felchen vom Laacher See

Frischer Fisch, ein Lagerfeuer und eine Pfanne – darum geht’s in dieser Folge SWR Feuer & Pfanne. Frank kocht an einem ganz besonderen Ort. Auf einem kleinen Boot mitten auf dem Laacher See. Das darf nicht jeder, wir hatten extra eine Erlaubnis dafür, aber der Fisch schmeckt auch auf jeder anderen Feuerstelle gut! mehr...