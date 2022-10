Cheddar-Pizza mit Wildkräutern vom Lagerfeuer

per Mail teilen

Pizza – wohl eines der beliebtesten Gerichte. Wir peppen das Ganze nochmal auf und belegen unsere vegetarische Pizza mit einer Tomaten-Rotwein-Soße, würzigem Cheddar-Käse und runden das Geschmackserlebnis mit einem Topping aus selbstgesammelten Wildkräutern an Vinaigrette ab.

Natürlich kocht und backt Frank wieder alles auf dem Lagerfeuer! Diesmal an einer Felswand im tiefen Hunsrück in der Nähe des kleinen Ortes Fronhofen in der Gemeinde Kleinich. Aber schaut doch einfach rein und genießt die Aussicht, die Lagerfeuerstimmung und den Anblick einer leckeren Pizza direkt vom Feuer.