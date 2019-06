Das SWR Fernsehen lädt am 8. September zum großen Fest für die ganze Familie ein. Auf dem Gelände der Bundesgartenschaugelände in Heilbronn können die Besucher hinter die Kulissen verschiedener Fernsehproduktionen blicken, sich an Spiel- und Erlebnisstationen vergnügen und das abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Musik, Show und Comedy genießen.

Fernsehen zum Anfassen Beim SWR Fernsehen Familienfest steht das Erleben und der persönliche Kontakt zu den Moderatorinnen und Moderatoren beliebter Sendungen im Mittelpunkt. Vor den Augen der Zuschauer werden Sendungen produziert. In der Programmwelt präsentieren sich Sendungen des SWR von der Landesschau über Kaffee oder Tee bis zum Tigerenten Club. Jeder Besucher kann selbst aktiv werden und die Nachrichten oder das Wetter präsentieren oder ein Spiel ihres Lieblingsfußballclubs kommentieren. Stars für die ganze Familie auf der Showbühne Musikalsche Höhepunkte Nico Santos Maximilian König Bild in Detailansicht öffnen Marquess Marquess Bild in Detailansicht öffnen Kerstin Ott Kerstin Ott Bild in Detailansicht öffnen Vincent Gross Dominik Beckmann Bild in Detailansicht öffnen Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Musikalischer Höhepunkt des Tages ist der Auftritt des deutsch-spanischen Singer-Songwriters Nico Santos. Sein Hit „Rooftop“ wurde fast eine halbe Million Mal verkauft, und hielt sich 32 Wochen in den deutschen Charts. Auch die Popband „Marquess“ verspricht mit ihren Sommerhits gute Laune. Die Gruppe spielt hauptsächlich spanische Songs. Schlagerfreunde dürfen sich auf Kerstin Ott und Vincent Groß freuen. Für gute Unterhaltung sorgen auf der Showbühne die Comedians Christoph Sonntag und der Verstehen-Sie-Spaß-Moderator Guido Cantz. Tolle Mitmach-Aktionen für Groß und Klein Für die jüngeren Besucher kommt der „Tigerenten Club“ auf die Bühne und es tritt eine Tanzgruppe der Talent Academy des Europaparks auf. In der „Erlebniswelt“ können alle Generationen in verschiedenen Disziplinen Spaß haben, zum Beispiel bei einer virtuellen Achterbahnfahrt, einer großen Hüpfburg, oder mit Balance-Bikes, Rollerboards und Pedalos. Der Vorverkauf startet am 11. Juni über den Online Ticketsservice der BUGA Datum: Sonntag, 8. September 2019 Beginn: 12:00 Uhr

Ort: Bundesgartenschau

74072 Heilbronn

buga2019.de/de/index.php Lageplan Erwachsene: 12,00 Euro 16 bis 25 Jährige: 8,00 Euro Kinder bis inkl. 15 Jahre: Kostenlos Informationen Mitwirkende: Nico Santos

Kerstin Ott

Vincent Gross

Marquess

Guido Cantz

Christoph Sonntag