Trotz Regens perfekte Feststimmung auf dem SWR Fernsehen Familienfest

Mehr als 20.000 Gäste erleben Fernsehen zum Anfassen beim Erlebnistag für die ganze Familie mit Nico Santos, Kerstin Ott, Vincent Gross, Marquess, Christoph Sonntag und anderen.

Weder Regen noch graue Wolken konnten die Stimmung unter den Gästen auf dem Gelände der Bundesgartenschau Heilbronn trüben. Mehr als 20.000 gutgelaunte Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, den Fernsehmacherinnen und -machern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, bekannte Gesichter des SWR Fernsehen zu treffen und sich an vielen Erlebnisstationen begeistern zu lassen.

Die schönsten Momente auf dem SWR Fernsehen Familienfest

Kleine wie große Gäste standen selbst vor der Kamera, versuchten sich als Moderator oder waren Teil verschiedener Fernsehproduktionen vor Ort. Die Bundesgartenschau Heilbronn erwies sich als perfekter Gastgeber für das fünfte „SWR Fernsehen Familienfest“.

Große Stars auf der Showbühne

„Unglaublicher Drive!“

Der Sänger Vincent Gross zeigte sich von der Stimmung auf dem BUGA-Gelände begeistert: „Das Fest hier hat einen unglaublichen Drive. Es hat zwar bei meinem Auftritt geregnet. Das hat den Leuten aber nichts ausgemacht. Sie haben mitgesungen und mitgefeiert. Es hat wirklich unheimlich Spaß gemacht.“

Schlager- und Popstars wie Vincent Gross, Kerstin Ott und Marquess heizten dem Publikum kräftig ein. Die Comedians Christoph Sonntag und Guido Cantz sorgten für gute Laune und brachten das Publikum zum Lachen. Bis 18.30 Uhr feierten Headliner Nico Santos mit dem Publikum in einer energiegeladenen Show.

SWR Fernsehen „hautnah“ auf der Programmbühne

Den ganzen Tag über waren Sendungen wie „Stadt, Land, Quiz“, die SWR Sport Show „Kaffee oder Tee“ oder der Tigerentenclub auf der Programmbühne präsent und boten einen unterhaltsamen Querschnitt durch das SWR Fernsehprogramm. Das Publikum erlebte Moderatoren aus nächster Nähe bei der Arbeit, konnte Talks mit geladenen Gästen folgen und immer wieder auch aktiv mitmachen.

Mehr als 60 Attraktionen in der Programm- und Erlebniswelt

„Fernsehen zum Anfassen“ lautete das Versprechen, das insbesondere in der Programmwelt auf vielfältigste Art und Weise eingelöst wurde. Ob in der Nachrichtenwerkstatt, in der Sportreporterkabine oder bei den Wetterreportern – der Andrang war groß. Viele wollten sich vor Kamera und Mikrofon ausprobieren und auch die Menschen dahinter besser kennen lernen. „Ich fand‘s richtig cool“, lautete das Fazit des neunjährigen Max aus Leingarten, der sich als Fußballmoderator ausprobiert hatte.

„Perfekter Austausch.“

SWR Landessenderdirektorin Stefanie Schneider unterstrich die Bedeutung des Familienfestes für den Sender: „Solche Feste sind für uns einerseits wichtig, um zu erleben, wie Menschen darauf reagieren, was wir für sie erarbeiten, was sie kritisieren, was ihnen gefällt. Die andere Seite ist, dass die Menschen die Chance haben zu sehen, wie wir arbeiten, auch die Fragen stellen zu können, die sie beschäftigen. Den direkten Austausch herzustellen, dafür ist das SWR Fernsehen Familienfest perfekt.“

